Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons parlé à Naadei, qui anime la deuxième saison de L’île de l’amour, diffusée du lundi au jeudi à 21 h à TVA. Celle que le public a découvert dans OD jouera sous peu dans Avant le crash, une série dont le tournage débutera mardi et qui sera diffusée à ICI Télé l’année prochaine.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

L’ombre et la lumière

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’animatrice de L’ombre et la lumière, Véronique Cloutier

« C’est drôle à dire, mais j’ai découvert Véronique Cloutier seulement l’année dernière ! Je consomme très peu de télévision. À la maison, on n’avait pas le câble et ma mère préférait qu’on lise et qu’on aille jouer dehors. Donc, j’ai plongé dans l’immensité de son œuvre récemment avec L’ombre et la lumière. Je commence à peine le métier d’animatrice et j’ai été jetée par terre de voir comment elle pose des questions délicates avec bienveillance. On comprend qu’elle veut simplement connaître ses invités. Sa curiosité est récompensée parce qu’ils ne se sentent pas menacés. Ils ont envie de partager. »

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv

Fourchette

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sarah-Maude Beauchesne dans sa série Fourchette

« La websérie de Sarah-Maude Beauchesne est mon coup de cœur absolu cette année ! J’ai l’impression de voir ma vie et celle de mes amies chaque fois que je plonge dans un épisode de Fourchette. C’est d’une justesse et d’une sensibilité incroyables. C’est cru, sans être une caricature de notre génération. En plus, ça valide plein d’émotions par lesquelles on passe quand on vit sa trentaine en 2022 ! Par-dessus le marché, les looks du personnage interprété par Sarah-Maude, élaborés par Mélodie Wronski, sont assez captivants à eux seuls pour me faire attendre les prochains épisodes avec impatience. »

Sur ICI Tou.tv

Tu viens d’où ?

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Tu viens d’où ? est une série documentaire créée par Nicolas Ouellet.

« L’émission de Nicolas Ouellet est un bijou. À travers sa quête pour retracer ses origines, il rencontre d’autres personnes qui ont fait l’exercice pour comprendre d’où elles viennent et déterminer ce qui leur convient en termes d’identité. C’est rassurant de constater que d’autres gens vivent les mêmes choses que moi. Quand on me demande d’où je viens et que je réponds : Rouyn-Noranda, les gens ne sont pas satisfaits. Si je dis du Ghana, en Afrique de l’Ouest, ça leur convient, mais j’y suis allée deux jours dans ma vie. Donc, est-ce que je viens vraiment de là-bas ? Bref, la série est d’une grande sensibilité. »

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv