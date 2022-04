Le documentaire de la semaine

Parents de tueurs : dans l’ombre des tueurs

Plus de 1600 fusillades dans des écoles se sont produites aux États-Unis depuis 1970. Elles ont fait près de 600 morts et presque trois fois plus de blessés. Derrière ces tueries, il y a des victimes cachées : les pères et les mères des tireurs. Trois d’entre eux prennent la parole à l’écran dans Parents de tueurs, documentaire au titre-choc, mais à la manière délicate présenté la semaine prochaine sur ICI RDI.