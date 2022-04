Au cours des six dernières années, District 31 a souvent proposé des intrigues qui, selon toute vraisemblance, étaient inspirées d’histoires réelles. À quelques reprises, la série quotidienne a même devancé l’actualité judiciaire et criminelle… Preuve que son auteur, Luc Dionne, est particulièrement bien branché. Voici 10 cas où l’émission a brouillé les cartes entre fiction et réalité.

Marc-André Lemieux La Presse

1. Disparition d’enfant (saison 1)

Fiction : Un garçon de 8 ans, Théo Gagnon, disparaît. Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) s’empare du dossier. Le corps de l’enfant est retrouvé quelques semaines plus tard ; après une longue enquête, le principal suspect, Carl Juneau (Marc Bélanger), est appréhendé.

Réalité : En 2007, une fillette de Trois-Rivières, Cédrika Provencher, disparaît sans laisser de traces. Le mystère perdure des années, jusqu’à ce que des restes humains lui appartenant soient découverts. En 2018, après la diffusion de District 31, la publication des méthodes d’enquête révèle des ressemblances frappantes entre Carl Juneau et Jonathan Bettez, principal suspect dans l’affaire. Familles riches, dettes de jeu, golf, opérations Mr Big, porno juvénile, etc.

2. L’écoute électronique (saison 1)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Isabelle Roy (Hélène Bourgeois Leclerc)

Fiction : Isabelle (Hélène Bourgeois Leclerc) reçoit une mission délicate, celle d’écouter les conversations téléphoniques du patron des affaires internes, qu’on décrit comme une langue sale qui « bitche sur l’un et sur l’autre ». Elle a l’impression d’être prise dans une guerre de pouvoir au sein de l’état-major.

Réalité : Deux cadres du SPVM, l’inspecteur-chef Giovanni Di Feo et l’inspecteur Jimmy Cacchione, sont placés sur écoute électronique parce qu’ils auraient des contacts préoccupants avec certaines personnes de mauvaise réputation. De nouveaux reproches disciplinaires leur sont faits lorsqu’on les entend critiquer durement leur directeur de l’époque, Marc Parent.

3. Le vol de mallette (saison 3)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Daniel Chiasson (Gildor Roy)

Fiction : Le commandant Chiasson (Gildor Roy) se fait voler sa mallette, qu’il avait laissée traîner dans son auto. Elle comprenait son ordinateur et plusieurs clés USB comportant des informations compromettantes. Da-Xia (Cynthia Wu-Maheux) et Pouliot (Sébastien Delorme) sont découragés.

Réalité : En 2016, lors d’un party de Noël, le sac du commandant Patrice Vilceus, qu’il avait laissé dans sa voiture de fonction banalisée, est dérobé. Il comprend des dossiers d’informateurs de police et d’enquêtes en cours. Une dizaine de sergents-détectives de l’escouade du crime organisé sont appelés pour retrouver les précieux documents de l’officier de haut rang du SPVM, rapporte Le Journal de Montréal.

4. L’accident de Bruno (saison 3)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Bruno Gagné (Michel Charette)

Fiction : Lors d’une poursuite automobile pour attraper Yanick Dubeau (Patrice Godin), le sergent-détective Bruno Gagné (Michel Charette) happe – et tue – une fillette en pleine rue.

Réalité : En février 2014 à Saint-Hubert, un policier en pleine filature heurte de plein fouet un véhicule dans lequel se trouvent un père et son garçon de 5 ans. Le petit meurt quelques jours plus tard à l’hôpital. L’agent roulait à 134 km/h dans une zone de 50 km/h dans une voiture banalisée. Neuf mois plus tard, le Directeur des poursuites criminelles et pénales indique qu’aucune accusation n’est portée contre l’agent.

5. L’ayahuasca (saison 4)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) et Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis)

Fiction : Un jeune homme commet un meurtre sordide, apparemment sous l’influence de l’ayahuasca, une boisson dont l’importation est illégale au Canada, sauf pour des motifs religieux. Poupou (Sébastien Delorme) et Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) mènent l’enquête.

Réalité : Hiver 2019. Radio-Canada diffuse un grand reportage à l’émission Enquête, réalisé en collaboration avec CBC, qui plonge dans l’univers insoupçonné de l’ayahuasca, une substance hallucinogène provenant d’Amazonie. L’émission fascine Luc Dionne, qui s’en inspire pour écrire l’une des intrigues de District 31.

6. Chute fatale (saison 5)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Samuel Gervais (Marc Beaupré)

Fiction : Léna Pépin (Catherine Larochelle) tombe du balcon de Samuel Gervais (Marc Beaupré) après qu’il l’a embarrée à l’extérieur, sur son balcon. Ils s’étaient contactés quelques heures plus tôt sur Finder, une application de rencontre (saison 5).

Réalité : En 2014 en Australie, une femme supplie un homme rencontré sur Tinder de la laisser quitter son appartement, quelques instants avant de faire une chute mortelle du balcon. Selon l’avocat du défendeur, la victime serait devenue agressive après avoir consommé de l’alcool en cours de soirée, raison pour laquelle il l’aurait embarrée dehors, au 14e étage de l’immeuble. Dévoilé au procès, un enregistrement du rendez-vous – pas très galant – de 199 minutes réalisé à partir du téléphone de l’accusé permet de l’innocenter.

7. Féminicide (saison 5)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Pascal Puget (Steve Gagnon) et Lysane Arnaud (Claudiane Ruelland)

Fiction : Fraîchement sorti de prison, Pascal Puget (Steve Gagnon) abat son ex-conjointe, qu’il avait agressée sexuellement et violentée quelques mois plus tôt.

Réalité : Une vague de féminicides frappe le Québec au début de 2021. On enregistre une hausse marquée des signalements en matière de violence conjugale. En mars, on rapporte un septième féminicide en sept semaines.

8. Le kratom (saison 6)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Denis Corbin (Paul Doucet)

Fiction : Un jeune de 23 ans meurt d’une surdose de tisane de kratom. Florence Guindon (Catherine Proulx-Lemay) et Noélie St-Hilaire (Catherine St-Laurent) creusent l’affaire, qui marquera l’arrivée d’un personnage louche, Denis Corbin (Paul Doucet).

Réalité : Au printemps 2021, l’émission Enquête s’intéresse au kratom. Le reportage nous apprend qu’il s’agit d’une plante indigène de l’Asie du Sud-Est qui n’est pas sans danger, puisqu’elle peut créer une dépendance. En d’autres termes, on parle d’un produit naturel aux effets qui s’apparentent à ceux des opioïdes. Au Canada, il est légal d’en consommer et d’en acheter, mais il est interdit d’en vendre.

9. Accusé à tort (saison 6)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Patrick Lamy (Philippe Racine)

Fiction : Patrick Lamy (Philippe Racine) croupit en prison depuis 18 ans en raison d’un meurtre qu’il n’a jamais commis. Un avocat a été payé pour empêcher des témoins de prendre la parole. À sa sortie, l’homme recourt aux services de Véronique Lenoir (Catherine De Léan) pour entamer des poursuites.

Réalité : Janvier 2021. Mamadi Fara Camara est arrêté à tort pour tentative de meurtre contre un policier. Son arrestation injustifiée soulève l’indignation générale lorsque l’erreur du SPVM est révélée au grand jour. En juillet, Camara décide de poursuivre le DPCP et Montréal pour 1,2 million de dollars, en raison du cauchemar qu’il a vécu.

10. Bras de fer au sommet (saison 6)

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Alexandra Paradis (Éveline Gélinas)

Fiction : Après une rencontre enflammée avec Carl St-Denis (Hugo Dubé), la directrice des poursuites criminelles et pénales, Alexandra Paradis (Éveline Gélinas), accuse le directeur du Service de police du Grand Montréal de l’avoir menacée. Ce dernier est ensuite suspendu.

Réalité : En 2019, la directrice des poursuites criminelles et pénales du Québec, Me Annick Murphy, porte plainte contre l’homme qui dirige la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, puisqu’elle s’est sentie intimidée durant leur conversation téléphonique. Prud’homme est suspendu durant l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. Un an plus tard, il apprend qu’aucune accusation n’est déposée contre lui.

Avec la collaboration de Vincent Larouche, de Katia Gagnon et d’Hugo Dumas, La Presse