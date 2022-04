Amélie St-Pierre, Louis Cournoyer et leur fille Noélie

Retranscription systématique des épisodes, conception de tasses à l’image des personnages, création de costumes d’Halloween, rédaction de fanafiction, revisionnement de saisons entières, recherche des lieux de tournage… L’enthousiasme des amateurs de District 31 s’est manifesté de différentes façons au cours des six dernières années. Baptiser son enfant du prénom d’un personnage s’inscrit certainement au palmarès des plus belles preuves d’amour jamais observées.

Marc-André Lemieux La Presse

C’est précisément ce qu’ont fait Louis Cournoyer et Amélie St-Pierre, en novembre dernier, quand leur petite fille est née. Ils l’ont nommée Noélie, d’après la sergente-détective interprétée par Catherine St-Laurent à l’écran. Le projet s’est cristallisé pendant qu’ils décoraient leur sapin de Noël, sous le regard intrigué du bébé.

« Elle avait une face de Noélie, avec de beaux yeux bleus, nous raconte le papa et animateur à Énergie 102,3 Mauricie. Un beau bébé calme. C’était original. C’était notre sapin. C’était un petit bonheur qui venait d’entrer dans nos vies, un peu comme l’a été District 31 pendant tout ce temps : du bonheur chaque jour. C’était notre rendez-vous. On n’en manquait pas un. On n’avait jamais fait ça avant. »

La petite Noélie Cournoyer n’est pas un cas isolé. Avant l’apparition de Catherine St-Laurent au générique du drame policier, le nombre d’enfants qui recevaient ce prénom chaque année tournait autour de 10, révèlent des données de Retraite Québec. Après son arrivée, sa popularité a explosé. De 12 cas en 2018, on est passé à 79 en 2019. Une augmentation de 660 %. La courbe a continué de progresser en 2020 : 89 exemples ont été recensés.

Téléspectatrice assidue de District 31, Sara Kim Grenier a contribué aux statistiques de 2019 en prénommant sa première pouponne Noélie.

« J’avais déjà entendu Noélia, mais jamais Noélie, raconte l’actuaire de Saint-Lambert. J’ai trouvé ça beau. Ça m’a accrochée. »

Actuellement enceinte d’un deuxième enfant, Sara Kim Grenier n’a pas encore trouvé de prénom coup de cœur. Mais chose certaine, s’il s’agit d’une fille, Florence (une autre sergente-détective, campée par Catherine Proulx-Lemay) est rayée des options.

« J’ai deux amies qui viennent d’appeler leurs filles Florence. Je vais chercher ailleurs ! », lance-t-elle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Catherine St-Laurent

En entrevue, Catherine St-Laurent peine à croire que l’enquêtrice qu’elle campe ait inspiré autant de parents. « C’est fou ! s’exclame-t-elle. C’est capoté de penser qu’il va rester des traces tangibles de District 31 dans 10 ans. »

De tous les âges

En plus d’être populaire auprès des adultes, la quotidienne de Radio-Canada jouit d’une forte notoriété auprès des adolescents. Preuve à l’appui : Camille Legault-Poirier, 16 ans. Quand l’auteur Luc Dionne a annoncé, en janvier dernier, qu’il bouclerait l’aventure au printemps, la jeune femme a versé des larmes. Pour soulager sa peine, elle s’est retapé toute la série en moins d’un mois et demi sur ICI Tou.tv.

Épaté ? Attendez, vous n’avez encore rien entendu...

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La jeune Camille Legault-Poirier dans sa chambre décorée d’images de District 31

L’été dernier, Camille s’est enfilé les 600 premiers épisodes du drame policier en 20 jours. Elle estime avoir regardé la cinquième saison « au minimum 10 fois ». En entrevue, elle affirme qu’à son école secondaire, à Blainville, son nom est associé à l’émission tellement son attachement est connu. Sa chambre est tapissée d’une centaine d’images du couple Patrick-Noélie (Vincent-Guillaume Otis – Catherine St-Laurent). « Dès qu’ils sont dans le même plan, je prends mon écran en photo, explique-t-elle. C’est une obsession ! »

Comme Camille Legault-Poirier, Laurie-Ann Mongrain a également commencé à regarder la série quand elle avait 12 ans. Au fil du temps, l’adolescente de Shawinigan a réussi à rencontrer plusieurs comédiens du feuilleton, comme son préféré, Gildor Roy (Daniel Chiasson), Michel Charette (Bruno Gagné) et Jeff Boudreault (Jean Brière).

Une relation réciproque

Parlant des acteurs, ils redonnent beaucoup aux inconditionnels du feuilleton. Reine-Aimée Côté peut en témoigner. Au cours de l’hiver, La Presse a publié son petit mot dans lequel elle racontait que District 31 est l’une des rares séries que son fils aveugle, qui souffre d’un léger handicap mental, suit assidûment. Elle lui décrit ce qu’elle voit, et après chaque épisode, ils reviennent sur l’intrigue.

Au début de la sixième saison, quand Mélanie Charron, défendue par Eve Landry, est débarquée au poste pour succéder à Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette), aussitôt qu’il a entendu la voix de l’actrice, il s’est écrié : « C’est Jeanne Biron dans Unité 9 ! »

En apprenant cette histoire, Eve Landry a envoyé un message audio de deux minutes au fervent amateur. « C’était une attention très délicate, dit Reine-Aimée Côté. Qu’elle prenne le temps de faire ça, vraiment, c’était très généreux. »

On peut également parler des comédiens Vincent-Guillaume Otis et Sébastien Delorme (le regretté Poupou) qui, en décembre 2019, ont rendu une visite surprise à Noémie Mercille, une jeune admiratrice de 10 ans qui luttait contre un cancer au CHU Sainte-Justine.

La courageuse petite a rendu les armes 11 mois plus tard au terme d’un long combat. Elle portait le badge de police que Vincent-Guillaume Otis lui avait offert à l’hôpital. Et aujourd’hui, l’objet se trouve avec son urne au columbarium.

« Ça montre à quel point c’était important pour Noémie, nous confie sa mère, Annie Bernier. C’est la dernière émission qu’elle a regardée avant de partir. Elle l’avait vraiment à cœur. »

« Dévoués » et « engagés »

District 31 profite d’une importante communauté web.

Le compte Facebook officiel de l’émission comprend plus de 265 000 abonnés. Et c’est sans compter les nombreux groupes privés de discussions, dont Pour les vrais fans de District 31. Administrée par Fernand Otis, père de Vincent-Guillaume Otis, cette page rassemble 93 000 membres.

Les mordus y partagent leurs impressions, des articles, des entrevues et, surtout, leurs théories par rapport aux intrigues en cours.

Productrice médias numériques chez Aetios, la boîte de production de District 31, Geneviève Cardin accompagne, en semaine depuis 2016, les téléspectateurs sur Twitter et sur Facebook. Elle parle de fans « dévoués » et « engagés ».

« C’est comme une armée. Ils sont allés au front chaque soir », soulignant qu’ils permettent régulièrement au mot-clic #District31 de figurer au classement des sujets tendance sur Twitter au Canada.

Ces mêmes adeptes ont toujours répondu en grand nombre aux appels à tous d’Aetios Productions, qui leur demandaient de filmer leur réaction lorsqu’ils regardaient les finales de saison. Le montage le plus mémorable est assurément celui suivant l’épisode où Bruno Gagné (Michel Charette) heurte une fillette en pleine rue avec la voiture de patrouille alors qu’il pourchassait le psychopathe Yanick Dubeau (Patrice Godin).

Spéculations ultimes

Sans surprise, la finale de jeudi suscite beaucoup d’émoi auprès des inconditionnels de District 31. Sur l’internet, les spéculations fusent de toutes parts quant aux avenues que pourrait emprunter cette conclusion. D’après notre coup de sonde auprès du groupe Facebook Pour les vrais fans de District 31, la grande majorité prédit – et surtout désire – un dénouement heureux. Plusieurs pressentent un saut dans le temps qui pourrait montrer Patrick et Noélie avec leurs enfants, Daniel Chiasson mener une retraite paisible, etc.

Certains craignent toutefois des effusions de sang. Le bien-aimé commandant serait l’ultime victime de Luc Dionne, d’après quelques fidèles.

C’est d’ailleurs l’hypothèse à laquelle adhère Laurie-Ann Mongrain, qui anticipe une hécatombe. « Je pense que Chiasson va mourir, déclare-t-elle. Sinon, c’est Noélie et Patrick. J’espère une fin joyeuse, mais connaissant Luc Dionne, je serais surprise. »

Peu importe le sort réservé aux héros, Reine-Aimée s’ennuiera d’eux. « On s’est tellement attachés à eux. Je n’aurais jamais pensé que ça pouvait m’arriver. »