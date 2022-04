Amazon a commandé une série adaptée d’un fait divers québécois. L’actrice Jamie Lee Curtis coproduira The Sticky, fiction inspirée du vol historique de sirop d’érable de 2012.

Marc-André Lemieux La Presse

L’affaire avait fait couler beaucoup d’encre. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec avait découvert le pot aux roses lors d’un contrôle de routine dans son entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford, où 60 % des tonneaux étaient remplis non pas de sirop, mais d’eau. Pendant près d’un an, un homme avait dirigé un important stratagème grâce auquel il avait réussi à dérober 9600 barils de sirop d’érable, d’une valeur de 18 millions.

La série, qui devrait être tournée en anglais au Québec l’automne prochain, sera axée autour du personnage de Ruth Clark, une productrice de sirop d’érable d’âge mûr, compétente et tenace, qui risque de perdre tout ce qu’elle chérit, y compris sa ferme. Avec l’aide de deux truands de bas étage, elle décide de prendre sa destinée en main en organisant une incroyable magouille.

Jonathan Levine (Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman) réalisera la comédie dramatique, qui atterrira en 2023 sur Prime Video, la plateforme d’Amazon présente dans 240 pays et territoires. Outre Comet Pictures (la société de Jamie Lee Curtis), Blumhouse Television, Megamix et Sphère Média, une boîte québécoise, produiront le projet.

Jointe au téléphone, la productrice Josée Vallée (Sphère Média) applaudit la volonté d’Amazon, un géant américain, d’inclure le Québec.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La productrice Josée Vallée, de Sphère Média

Je trouve ça l’fun qu’ils soient venus nous chercher pour s’assurer d’avoir une véracité. Parce que c’est une histoire fondamentalement québécoise, ils trouvaient ça important. Et pour nous, c’est une occasion de montrer ce qu’on sait faire. Josée Vallée, de Sphère Média

The Sticky sera composée de six épisodes d’une demi-heure chacun. Sa mise en chantier a été annoncée mercredi à Toronto, au cours d’une présentation spéciale de Prime Video à laquelle nous avons assisté virtuellement.

Présence québécoise

L’évènement a braqué les projecteurs sur quelques productions québécoises, dont Three Pines, l’adaptation très attendue des romans de l’auteure Louise Penny. Créée par Amazon Studios et produite par Left Bank Pictures, la boîte derrière The Crown sur Netflix, et Muse Entertainement, une compagnie montréalaise, la série mettant en vedette Alfred Molina (Spider-Man 2, The Da Vinci Code) a été tournée à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est des mois d’août à décembre 2021. Elle sera lancée au début de 2023 non seulement au Canada, mais aux États-Unis.

Dans une vidéo préenregistrée, Louise Penny a mentionné l’importance que revêt le Québec dans Three Pines, et s’est dite heureuse que l’équipe de tournage vienne du Québec pour « refléter ce qu’est le Canada ». Quant à Alfred Molina, qui tient le rôle de l’inspecteur Alfred Gamache, il a affirmé que c’était la meilleure équipe avec laquelle il avait tourné.

De plus, Amazon collaborera avec Juste pour rire pour créer une nouvelle série originale. Cheffe de direction du contenu au Groupe Juste pour rire, Marina Di Pancrazio parle d’une « excellente nouvelle » qui s’inscrit dans une stratégie de développement à l’international à laquelle l’entreprise québécoise travaille depuis plusieurs années. Quant à l’émission, il s’agit d’un « concept développé par Juste pour rire TV qui sera 100 % produit au Québec avec des artistes d’ici », nous informe Marina Di Pancrazio par courriel.

Toujours en humour, LOL : Qui rira le dernier ? sera enregistré à Montréal au cours des prochaines semaines. Comme on l’avait déjà annoncé, cette compétition de téléréalité sera pilotée par Patrick Huard, produite par Attraction (En direct de l’univers, Les chefs !) et rassemblera des humoristes francophones.

Le Québec fera également sentir sa présence dans Sugar, un thriller du réalisateur canadien-anglais Vic Sarin avec Éric Bruneau. Tournée en partie à Montréal l’automne dernier, cette coproduction canado-mexicaine relate la périlleuse croisière de deux influenceuses (interprétées par Katherine McNamara et Jasmin Sky Sarin) qui tourne au cauchemar lorsqu’elles se retrouvent en danger de mort, prises au cœur d’une opération de trafic de drogue. Éric Bruneau campe le « charmant » jeune homme à l’origine du projet. Doté d’une bande-annonce prometteuse dévoilée mercredi, le long métrage sortira plus tard en 2022.

À compter du 6 mai, Prime Video présentera The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, une série de type true crime réalisée par Nathalie Bibeau (The Walrus and the Whistleblower). La documentariste québécoise s’intéresse à l’opération d’infiltration controversée mise sur pied pour coincer le meurtrier de Smith, une jeune femme assassinée chez elle à Oshawa, en Ontario, en 1974. Il s’agit d’une production d’Amazon Studios en association avec Muse Entertainment.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO La documentariste Nathalie Bibeau

Pour moi, c’est énorme de profiter d’une aussi belle vitrine. Je suis profondément touchée d’être la réalisatrice du premier true crime original d’Amazon. C’est un honneur pour moi. Je pèse mes mots. C’est très excitant, tout ça ! Nathalie Bibeau

L’auteur et réalisateur québécois Julian Doucet, qui verra sa série The Lake atterrir sur Prime Video le 17 juin, partage cet enthousiasme.

« C’est très excitant que Prime Vide investisse dans nos projets. Ça veut dire qu’il y a un appétit pour nos histoires, pour la façon dont on les raconte, pour nos paysages.. »

Comédie avec Jordan Gavaris (Orphan Black), Julia Stiles (Save the Last Dance) et Madison Shamoun (Black-ish), The Lake brosse le portrait d’un homme qui, après avoir vécu à l’étranger pendant plusieurs années, revient au pays dans l’espoir de renouer avec sa fille biologique, qu’il a abandonnée pour l’adoption.

PHOTO PETER H STRANKS Le réalisateur Julian Doucet (à droite) en compagnie du comédien Jordan Gavaris lors du tournage de The Lake.

Parmi les 10 productions originales canadiennes de Prime Video annoncées mercredi, on trouve aussi un documentaire sur The Tragically Hip, une série réunissant les comédiens de l’émission à sketchs The Kids in the Hall, et Gary et ses démons, une série d’animation.