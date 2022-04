Le tournage de la huitième saison de la docusérie De garde 24/7, l’émission la plus populaire auprès du grand public l’automne dernier à Télé-Québec, s’est amorcé cette semaine à Baie-Comeau, a annoncé le diffuseur vendredi.

Simon Chabot La Presse

Les docteurs François Marquis, Éric Gagnon et Nathalie Zan de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, seront de retour pour cette saison diffusée plus tard cette année, mais 4 des 12 épisodes s’intéresseront à ce qui se passe dans le réseau de la santé en région, plus précisément à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, ainsi qu’à l’hôpital de Maria et au CLSC de Murdochville, en Gaspésie.

L’objectif est de faire découvrir la réalité des médecins de famille et des spécialistes qui travaillent dans un contexte où les ressources sont limitées. Pour les soins de pointe, rappelle la production, il faut parfois évacuer les patients par avion-ambulance vers les grandes villes.

De garde 24/7 est par ailleurs de nouveau finaliste au New York Festivals TV & Film Award, dans la catégorie « Documentary – Social Issue », dont la remise de prix aura lieu le 26 avril prochain. C’est la troisième fois que l’émission est retenue par ce festival, où elle a déjà remporté des médailles de bronze et d’argent.