Gildor Roy n’a pas fermé l’œil dans la nuit de jeudi à vendredi. Parce qu’il savait qu’au matin, ce serait la dernière journée de tournage de District 31, et qu’il n’aurait plus jamais la chance d’enfiler l’uniforme du commandant Chiasson. « Je suis resté assis sur mon divan à regarder le vide. Je regardais mon texte. Je ne savais pas trop ce que je lisais. Ça m’affecte plus que je pensais. »

Marc-André Lemieux La Presse

Rencontré dans les décors de l’émission durant l’heure du dîner, Gildor Roy était, selon ses propres paroles, « brûlé ». Le manque de sommeil y était pour quelque chose… tout comme la charge émotive de clore une aventure aussi marquante.

« C’est niaiseux ! Cristi, j’ai 61 ans ! J’agis comme un adolescent ! », a lancé l’acteur, assis derrière le bureau du bien-aimé commandant de police.

Gildor Roy n’était pas le seul à fleur de peau durant notre visite des studios MELS de Saint-Hubert, où District 31 est tournée depuis sa deuxième saison. Au moment de s’adresser aux comédiens devant la horde de journalistes présents pour l’évènement, Luc Dionne, la gorge nouée par l’émotion, a dû prendre une pause pour éviter de craquer. « Vous ne savez pas à quel point vous m’avez influencé dans mon écriture… Il y en a qui étaient là pour une journée et qui sont restés des années. Je ne vais jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les photographes de presse n’ayant pas été admis sur le plateau de District 31, nous publions des photos de nos archives. Ici, les acteurs Patrick Labbé et Gildor Roy au cours d’une visite de plateau à l’occasion du lancement de la série, en 2016.

Devant l’auteur, appuyés contre le mur qui sépare la salle des enquêteurs du bureau qu’ont occupé tour à tour les lieutenants Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau), Jeff Morin (Luc Picard), Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette) et Mélanie Charron (Ève Landry), les acteurs du populaire drame policier se lançaient des sourires complices. Car malgré la fin de l’aventure, durant la pause du dîner, la bonne humeur régnait.

« Je me sens serein, je me sens bien, nous a confié Vincent-Guillaume Otis. J’ai vraiment le sentiment du devoir accompli. J’ai l’impression d’être allé au bout. Je suis triste que ça finisse, mais je suis content que ça finisse comme ça. Il y a quelque chose de beau. »

L’interprète du sergent-détective Patrick Bissonnette, qui devait apprendre de 75 à 90 pages de textes chaque semaine depuis 2016, s’est dit curieux de redécouvrir son quotidien après District 31.

« C’est un mode de vie que je quitte. Je vais devoir changer des façons, des trajectoires, des routines… Toute ma vie, en fait. »

Assis au bureau de Florence Guindon (Catherine Proulx-Lemay), Michel Charette paraissait également zen. Heureux que Luc Dionne, Radio-Canada et les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau aient « eu l’intelligence d’arrêter au bon moment », le comédien aux mille projets post-District (la suite du Bonheur à TVA, un one-man-show, une mise en scène au théâtre, l’écriture d’une série télé) était rempli de gratitude.

« J’ai eu de beaux rôles dans ma vie. Des projets qui ont marché : Radio Enfer, Les Boys, Ladies Night. Bruno Gagné, c’est un rôle qui m’a marqué et qui a marqué l’imaginaire collectif. C’est probablement le rôle de ma vie jusqu’à maintenant. Parce que Luc m’a fait jouer dans des zones où je n’avais pas l’habitude d’aller. J’ai été formé en comédie. Les gens m’ont redécouvert à travers ce personnage. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les photographes de presse n’ayant pas été admis sur le plateau de District 31, nous publions des photos de nos archives. Ici, les acteurs Vincent-Guillaume Otis et Magalie Lépine-Blondeau en compagnie de l’auteur Luc Dionne, photographiés en 2016.

Une famille

Les comédiens de District 31 savent qu’il s’agit d’un lieu commun, mais n’empêche : plusieurs d’entre eux parlaient de « famille » en cette ultime journée de tournage. Après 720 épisodes et quelques milliers d’heures à travailler côte à côte, tout le monde leur pardonnera le cliché.

« C’était une bonne gang, une maudite bonne gang, a insisté Gildor Roy. Souvent, après des tournages, on entend : “On était comme une famille.” Ce n’est pas tout le temps vrai. Mais ici, c’est vrai. »

« Comme acteur, on est formé pour vivre des deuils, a déclaré Hugo Dubé (Carl St-Denis). Ça fait partie de notre job de briser la famille. Mais cette fois-ci, c’est spécial. Parce que c’est un projet unique. »

« Quand je suis arrivée ce matin, j’avais envie de serrer tout le monde dans mes bras, a pour sa part indiqué Catherine St-Laurent (Noélie St-Hilaire). Je suis pleine d’amour. »

Preuve de l’esprit de solidarité du groupe, certains acteurs qui avaient tourné leurs dernières scènes quelques jours plus tôt s’étaient quand même déplacés pour souligner l’aboutissement de six années de labeur, d’autant qu’en soirée, une fête de clôture pour l’équipe était prévue au Magia, un restaurant du Vieux-Longueuil ayant également servi de lieu de tournage. Parmi eux, on comptait Jeff Boudreault (Jean Brière) et Cynthia Wu-Maheux. L’une des rares à figurer au générique du populaire feuilleton depuis son entrée en ondes, l’interprète de l’analyste Da-Xia Bernard avait livré ses dernières répliques mardi, au terme d’une journée riche en émotions (et en larmes).

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les photographes de presse n’ayant pas été admis sur le plateau de District 31, nous publions des photos de nos archives. Ici, la comédienne Cynthia Wu-Maheux, qui incarne l’analyste Da-Xia Bernard depuis le début de la série.

« J’ai braillé comme un bébé, a raconté l’actrice. Ma dernière scène était avec Gildor [Roy]. J’étais fébrile. Il m’a pris la main et il m’a dit : “Ça va bien aller.” Il fallait que je travaille fort pour retenir l’émotion, parce que pour les personnages, entre eux, ce n’est qu’un au revoir. Mais pour moi avec Da-Xia, c’était un adieu. »

Interprète de François, le policier réceptionniste, Ralph Prosper avait trouvé une façon bien personnelle d’immortaliser cette étape charnière. « J’ai filmé l’entrée. J’ai fait le tour de tout l’espace : chaque salle, chaque endroit. J’ai fait une dernière longue marche. Pour ne jamais l’oublier », a-t-il raconté.

Quant à Catherine Proulx-Lemay, qui s’est jointe au phénomène télévisuel en 2019 pour pallier le départ d’Hélène Bourgeois Leclerc, sa journée avait commencé de manière surprenante à bord du taxi qui la conduisait aux studios. (Elle ne voulait pas prendre sa voiture parce qu’elle savait qu’elle allait « faire le party » en soirée.)

« Le chauffeur écoutait le 98,5 FM, et au moment où on est arrivés devant la porte de District, à 5 h 30 du matin, Paul Arcand a dit : “Et on se rappellera qu’aujourd’hui, le District 31 ferme ses portes à tout jamais.” J’ai eu des frissons ! », s’est exclamée l’actrice.

Programmation spéciale

Les décors de District 31 seront défaits lundi, a confirmé Fabienne Larouche, qui aimerait bien conserver un badge de policier en souvenir, comme elle l’avait fait quand Fortier s’est terminée, en 2004.

Fidèle à son habitude, Luc Dionne s’est fait avare de commentaires au moment de discuter du dernier épisode, qui sera présenté sur ICI Télé dans moins d’un mois. L’auteur n’a donné qu’un seul indice sur cette ultime demi-heure d’intrigues : « Il y a des gens qui sont rendus ailleurs. On va aller voir où ils sont rendus. »

Les paris sont ouverts sur ce que cette déclaration signifie.

Une chose est sûre, Radio-Canada mettra le paquet pour souligner la finale de District 31. Après la diffusion de l’épisode, le jeudi 21 avril, Jean-René Dufort, MC Gilles et Chantal Lamarre proposeront une édition spéciale d’une heure d’Infoman, dans laquelle ils offriront 30 minutes de contenu en lien avec l’émission. Puis, à 20 h 30, Jean-Philippe Wauthier animera un Bonsoir bonsoir ! de 90 minutes en compagnie de plusieurs membres de l’équipe du drame policier.

Enfin, le dimanche 24 avril à 19 h 30, juste avant Tout le monde en parle, un documentaire exposant les coulisses du plateau de District 31 sera présenté.