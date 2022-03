Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons discuté avec l’auteur et comédien Fabien Cloutier, interprète de Léo dans sa série du même nom, dont la troisième saison est diffusée à TVA et sur Club Illico.

Josée Lapointe La Presse

La semaine verte

« J’écoute La semaine verte parce que c’est une émission scientifique très bien faite qui parle d’agriculture, de pêcherie, de foresterie. On apprend toujours quelque chose de partout au Québec, ça met la lumière sur du monde qu’on ne voit jamais à l’écran. Et ce sont toujours des gens qui sont en train d’avancer, de progresser, parce que c’est mieux pour eux ou pour leur entreprise. Ça nous fait voir aussi ce qu’on mange, c’est quoi nos campagnes, c’est quoi les dangers qui les guettent, et la richesse qu’on pourrait avoir si on s’en occupait plus. »

Le dimanche à Radio-Canada et sur Tou.tv

Mare of Easttown

« J’ai écouté cette série il n’y a pas longtemps. Kate Winslet y joue une policière qui mène une enquête sur la disparition et le meurtre d’adolescentes dans un petit bled des États-Unis. C’est policier, mais ça avance à échelle humaine. L’héroïne a ses démons, on rentre dedans, on voit à quel point c’est difficile de mener une enquête avec des gens qu’on connaît, et il n’y a pas de pétards pour rien. J’ai aussi aimé qu’on voie Kate Winslet cernée, dépeignée, habillée en mou, j’ai trouvé ça sain qu’elle ne joue pas la carte du canon de beauté. Ça fait du bien, la normalité. »

Sur Crave

MeatEater

« C’est un show de chasse et de cuisine. En français, le titre est Carnivore. Le gars est rendu, je pense, à sa dixième saison, moi je l’ai découverte il y a environ deux ans et je les ai pas mal toutes écoutées. Des fois, il a du trouble, il va dans tous les coins de l’Amérique et il est souvent en contact avec les cultures locales. Ça dit clairement ce que c’est : je chasse pour manger. Il faut donc en partant être à l’aise avec cette idée. C’est un show bien fait, qui me donne envie de peut-être un jour faire quelque chose qui pourrait ressembler à ça. »

Sur Netflix