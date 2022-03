Le boom attendu de Virginie Ranger-Beauregard

« Rien n’arrive pour rien et tout arrive à point. » C’est avec cette phrase que Virginie Ranger-Beauregard résume son parcours depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, en 2012. Dix ans plus tard, sa carrière connaît un boom sans précédent. Au cours des sept derniers mois, son nom a figuré au générique de trois séries : Un lien familial, Entre deux draps et District 31. Et cette semaine, une quatrième s’ajoutera au groupe : Manuel de la vie sauvage.