Stéphan Bureau et TVA contre Tout le monde en parle

La bataille dominicale des cotes d’écoute promet de s’intensifier ce printemps. TVA mettra en ondes une nouvelle émission d’actualité pilotée par Stéphan Bureau, qui entrera en concurrence directe avec Tout le monde en parle à Radio-Canada.

Marc-André Lemieux La Presse

Selon nos informations, ce nouveau format hebdomadaire de 60 minutes sera diffusé le dimanche à 21 h. Quatre rendez-vous sont prévus dès ce printemps. L’émission fera ensuite relâche pendant l’été et reprendra l’antenne à partir de septembre.

Puisque La vraie nature clôturera sa saison régulière le 3 avril et qu’une spéciale « confidences du chalet » est inscrite à l’horaire du 10 avril, tout indique que Stéphan Bureau entrera en poste le dimanche 17 avril.

Il profitera d’une formidable locomotive avec Star Académie, qui attire chaque week-end près de 1,5 million de téléspectateurs en direct, selon les données de Numeris.

Une émission pilote sera d’ailleurs enregistrée dans quelques semaines.

Stéphan Bureau devrait être entouré d’un groupe de panélistes de divers horizons pour parler d’actualité. Leur recrutement bat actuellement son plein. TVA chercherait à proposer une diversité d’opinions, nous glisse-t-on à l’oreille.

Joint au téléphone, Stéphan Bureau n’a pas souhaité en dire davantage parce qu’il n’avait pas obtenu « le feu vert de l’organisation avec laquelle [il] travaille » pour parler du projet. Dans une entrevue accordée au Journal de Montréal publiée jeudi, le principal intéressé a évoqué cette nouvelle aventure télévisuelle sans toutefois donner plus de détails sur le réseau, le jour et l’heure de diffusion. L’animateur a simplement parlé d’une émission « non traditionnelle d’information ». L’article précise qu’un communiqué devrait être envoyé « dans une dizaine de jours ».

Nouvelle stratégie

Avec cette nouvelle émission d’entrevues, TVA change visiblement de stratégie pour éroder l’auditoire de Tout le monde en parle. Après avoir passé des années à privilégier le divertissement plus « léger » pour contrer la grand-messe radio-canadienne de Guy A. Lepage, le diffuseur a décidé d’aller jouer dans ses platebandes.

Au cours des dernières années, la case dominicale de 21 h a hébergé, outre La vraie nature de Jean-Philippe Dion, Bijoux de famille avec Charles Lafortune, Tout le monde aime avec Sonia Benezra, Sur invitation avec Stéphane Rousseau et Vol 920, une téléréalité qui devait remplacer Occupation double.

TVA pourrait également, l’automne prochain, investir une autre case horaire dans laquelle Radio-Canada tire son épingle du jeu. La chaîne de Québecor a récemment dévoilé qu’elle préparait une fiction quotidienne pour septembre.

Mettant en vedette Sébastien Delorme, Mathieu Baron, Anne-Élisabeth Bossé et Marilyse Bourke, le drame judiciaire Indéfendable pourrait hériter du créneau de 19 h, d’autant que District 31 tirera sa révérence en avril prochain, après six saisons de domination totale.

Retour à la télé

Cette nouvelle émission d’actualité de TVA marquera le retour de Stéphan Bureau au petit écran. Depuis la fin des Grandes entrevues en 2016, le journaliste a privilégié les ondes radio d’ICI Première, en tenant notamment une chronique au 15-18, ainsi qu’en effectuant des remplacements pour Catherine Perrin et pour Pénélope McQuade. C’est d’ailleurs l’été dernier, après avoir passé une autre saison estivale aux commandes de Bien entendu, qu’il a décidé de plier bagage et d’abandonner son poste à Radio-Canada.

Ce départ planifié survenait moins d’un mois après qu’il eut reçu un blâme pour son entrevue avec l’infectiologue français Didier Raoult.

L’ombudsman des services français de CBC/Radio-Canada, Pierre Champoux, avait conclu que l’animateur et son équipe n’avaient pas procédé aux vérifications nécessaires et avaient enfreint les normes et pratiques journalistiques du diffuseur.

Durant l’entretien, qui traitait de COVID-19, le médecin marseillais controversé avait exprimé des doutes au sujet du rapport risque-bénéfice de la vaccination pour les moins de 70 ans, une théorie qui contredisait les plus grandes études.

Après la publication du blâme, Stéphan Bureau avait refusé de s’excuser en ondes, soulignant qu’il ne respectait pas l’avis du gardien de l’éthique et qu’il laissait « à d’autres le soin de ramper ».

Stéphan Bureau avait déjà quitté le diffuseur public. En 2003, il avait choisi de quitter son poste de chef d’antenne au Téléjournal – Le Point, qu’il occupait depuis 1998.