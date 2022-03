Sanjay Gupta : enquêtes sur le bien-être

Comment vivre mieux, en santé et plus longtemps ? Sanjay Gupta, neurochirurgien et spécialiste des questions médicales à CNN, parcourt le monde afin de trouver des réponses à ces questions. Il fait part de ses découvertes dans une série documentaire de six épisodes diffusée sur Explora pendant la relâche.