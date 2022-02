Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons parlé à Monic Néron, qui anime l’émission Le genre humain, à la radio d’ICI Première. La réalisatrice et journaliste coanime également Deuxième chance (Radio-Canada) avec Marina Orsini et L’avenir nous appartient (Télé-Québec), aux côtés d’Émilie Perreault.

Luc Boulanger La Presse

Yellowjackets

PHOTO PAUL SARKIS, FOURNIE PAR SHOWTIME Sophie Nélisse incarne le personnage de Shauna dans Yellowjackets.

« Cette série d’horreur raconte le choc post-traumatique des membres d’une équipe féminine de soccer, d’une école secondaire aux États-Unis, portées disparues durant 19 mois, après avoir survécu à un écrasement d’avion en 1996. C’est un croisement entre le film Alive (Survivants), la série Lost (Perdus) et un drame psychologique pour adolescents des années 1990. La mise en scène fait l’aller-retour entre le présent trouble et le passé traumatique. La direction artistique est superbe, tout comme la distribution. La Québécoise Sophie Nélisse joue un des personnages principaux et elle est fabuleuse ! Elle tire très bien son épingle du jeu, aux côtés de vedettes comme Christina Ricci et Juliette Lewis. »

Sur Crave

The Morning Show (La Matinale)

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Reese Witherspoon et Jennifer Aniston dans The Morning Show

« J’ai vu la première saison de cette série, créée en 2019, en rattrapage au début de l’année. Comme j’ai collaboré durant six ans à une émission matinale, avec Paul Arcand, et que j’ai travaillé à des enquêtes autour du mouvement #metoo, je craignais que la série soit trop proche de ma réalité, du boulot. C’est pourquoi j’ai attendu deux ans avant de regarder The Morning Show… Et je suis tombée sous le charme : la mise en scène, le scénario, le rythme. C’est une satire comique et fort habile de notre ère médiatique, du mélange des genres entre information et divertissement. Avec deux grandes actrices américaines : Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. »

Sur la plateforme Apple TV+

Plan B (3e saison)

PHOTO FOURNIE PAR ICI TOU.TV Anne-Élisabeth Bossé dans Plan B

« À mon avis, il n’y a rien de mieux qu’une fiction dramatique pour déclencher l’étincelle d’une prise de conscience sur un problème de société. Cette dernière mouture de Plan B s’attaque à la violence conjugale et aux féminicides. Elle le fait avec force, et avec nuance. Les auteurs [Jean-François Asselin et Jacques Drolet] ont vraiment bien fait leurs devoirs. Dans le rôle principal, Anne-Élisabeth Bossé brille de mille feux ! D’ailleurs, toute la distribution est impeccable : Vincent Leclerc, Mélanie Pilon, Patrick Emmanuel Abellard… »

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv