Pierre-Yves Lord est tombé dans l’univers magique de la littérature jeunesse quand sa fille et son fils étaient petits. « J’ai commencé à en acheter compulsivement », confie l’animateur de Conte pis raconte, nouvelle émission consacrée aux livres pour enfants.

Véronique Larocque La Presse

En parcourant les rayons jeunesse des librairies quelque temps après être devenu père, Pierre-Yves Lord se souvient d’avoir été frappé par la diversité et la qualité de l’offre de livres d’ici. « Enfant, je n’aurais pas été capable de nommer un auteur ou un illustrateur du Québec. Je suis vraiment tombé à la renverse. »

Je me suis demandé d’où sortaient tous ces auteurs et illustrateurs québécois. J’avais l’impression que chaque livre était une petite œuvre d’art. Pierre-Yves Lord

C’est à partir de ce moment que les albums jeunesse ont commencé à s’accumuler chez les Lord. À traîner même, dit l’animateur qui prend plaisir à déposer en cachette des livres dans les chambres de ses enfants aujourd’hui âgés de 10 et 12 ans. « Je me dis qu’à un moment donné, un livre va leur tomber entre les mains et, à temps perdu, entre deux parties de Fortnite, ils vont se mettre à le feuilleter », explique-t-il, précisant que sa stratégie ne fonctionne pas à tout coup.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’animateur Pierre-Yves Lord et l’illustratrice Caroline Hamel dans Conte pis raconte

Pour les enfants

Voyant que peu de temps était consacré aux œuvres jeunesse dans les rares émissions de littérature, Pierre-Yves Lord a eu l’idée de créer une série qui leur serait entièrement destinée. Après avoir contacté la réalisatrice Caroline de la Ronde et avoir sondé des maisons d’édition, il a constaté qu’il y avait un enthousiasme réel pour ce projet.

Quatre ans plus tard est née Conte pis raconte, série de dix épisodes d’une douzaine de minutes divisés en courts segments présentant avec dynamisme différentes facettes du monde de la littérature jeunesse.

Une grande place est faite aux créateurs d’ici, notamment aux illustrateurs, comme Caroline Hamel, Benoît Tardif ou encore Mügluck, trois talents que l’on découvre dans les premiers épisodes.

Pour un jeune qui aime le dessin, voir quelles sont les étapes pour qu’une illustration se retrouve sur une page, ça peut être un déclencheur. Ça peut inspirer la nouvelle génération qui, un jour, va faire des livres jeunesse. Pierre-Yves Lord

Alors que certains enfants pourraient voir grandir leur passion pour le dessin en écoutant la série, d’autres ont développé leur sens critique grâce à elle. Dans le segment « Machine distributrice », un jeune donne son appréciation personnelle d’un livre. « C’est intéressant et très poétique », dira, par exemple, Anna, 9 ans, au sujet de l’album Le citronnier, d’Ilia Castro et de Barroux.

Parfois drôles, parfois touchantes, les courtes entrevues d’auteurs réalisées par des enfants constituent un moment fort sympathique de Conte pis raconte. « La série est pour eux, il fallait trouver une façon de les voir », dit Pierre-Yves Lord au sujet des segments mettant en scène des jeunes.

Une collaboratrice incontournable

Collaboratrice de l’émission, la comédienne et autrice Catherine Trudeau présente périodiquement trois livres reliés ensemble par un thème.

Pourquoi lui avoir demandé de participer à la série ? « On n’avait pas le choix, répond Pierre-Yves Lord, un sourire dans la voix. Elle porte à bout de bras la littérature jeunesse avec tellement d’enthousiasme et avec tellement d’amour. […] Pour moi, c’était sûr que je lui tendais la main. »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Catherine Trudeau dans Conte pis raconte

Avec Conte pis raconte, Pierre-Yves Lord avait « envie qu’on fête le livre ». Mais au fait, comment on fête ça, un livre ? « En lui laissant une place importante dans la maison, répond l’animateur. Quand il est caché ou quand il est inaccessible dans une bibliothèque ou sur une étagère trop haute, il s’empoussière. Il faut le laisser vivre. […] Ça se peut que l’enfant ne trippe pas dessus tout de suite, mais je pense qu’il faut lui donner une chance en le laissant prendre sa place dans la maison. » Et à l’écran aussi, a-t-on envie d’ajouter.

Conte pis raconte, sur ICI TOU.TV