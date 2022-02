Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le coup de dé : Reacher

On pourrait qualifier Reacher de série popcorn, soit l’équivalent télé d’un blockbuster estival qui n’exige aucun effort mental. Après quatre épisodes, on n’est toujours pas convaincu qu’il s’agisse d’une bonne manière de passer nos soirées, mais, chose certaine, on est quand même curieux de connaître le fond de l’histoire du personnage principal, une armoire à glace de 6 pi 2 po au passé trouble, incarné par l’acteur Alan Ritchson. Autre certitude : le grand public aime cette adaptation télévisuelle des romans de Lee Child (que Tom Cruise avait portée au cinéma en 2012), puisqu’une deuxième saison est déjà en chantier.

Sur Amazon Prime Video

La valeur sûre : Ça vaut le coût

PHOTO LAURENCE LABAT, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Marie-Soleil Michon, animatrice de Ça vaut le coût

On trouve toujours notre compte en regardant ce magazine consacré à la consommation. Et pourtant, on n’a pas toujours besoin de changer de brosse à dents électrique, de robinetterie de salle de bains ou d’aspirateur. La rigueur des topos présentés dans l’émission explique assurément sa longévité. Mais pour notre part, c’est l’animation de Marie-Soleil Michon qui nous convainc, semaine après semaine, d’y retourner. Le ton adopté est parfait : c’est convivial et chaleureux sans être gnangnan. Avec ses collaborateurs, elle n’a jamais joué la carte des fameux « fous rires complices ». Au programme cette semaine : les trésors de l’érable, les pizzas surgelées et C’est beau, une marque de vêtements québécois écoresponsables.

Télé-Québec, lundi à 19 h 30

Le retour : Autiste, amour et amitié

PHOTO FOURNIE PAR MOI ET CIE Autiste, amour et amitié

Après l’énorme succès d’Autiste, bientôt majeur et Autiste, maintenant majeur, personne ne s’étonnera d’apprendre que Moi et Cie présente Autiste, amour et amitié, la troisième saison du touchant docuréalité. Vous craignez qu’on étire la sauce ? Rassurez-vous. Comme son titre l’indique, cette suite explore les rapports amicaux et amoureux des protagonistes, un sujet riche compte tenu des difficultés qu’ils éprouvent à établir des liens sociaux. En plus de retrouver Maëlle, Laurent, Malika, Élie, Eliott, Raphaël, Charles-Antoine et Mathis, le fils de Sophie Prégent et Charles Lafortune, on découvre quatre nouveaux visages : Anissa, Mégane, ainsi que Richard et Sarah, un couple qui dure depuis 20 ans.

Moi et Cie, mercredi à 19 h 30

Cinéma : Les noces rebelles

PHOTO FOURNIE PAR DREAMWORKS Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Les noces rebelles

En 2009, Kate Winslet a gagné l’Oscar de la meilleure actrice pour The Reader. Mais c’est pour un autre film sorti au même moment, Revolutionary Road (Les noces rebelles), qu’elle aurait dû l’emporter. Tout comme son partenaire, Leonardo DiCaprio (inexplicablement absent des citations), la Britannique offre une performance époustouflante dans cette adaptation du premier roman de Richard Yates, qui brosse le portrait d’un jeune couple de banlieusards confrontés aux conventions sociales pesantes qui régissent leur existence dans l’Amérique des années 1950. Treize ans plus tard, les scènes de dispute conjugale nous hantent encore. Pour chasser la Saint-Valentin, on n’a rien trouvé de mieux.

Noovo, vendredi à 22 h 30