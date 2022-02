Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous avons parlé à Pierre Hébert, animateur des Petits tannants, à Radio-Canada, que l’on peut aussi entendre à Véronique et les Fantastiques, sur les ondes de Rouge FM.

Véronique Larocque La Presse

Après

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Karine Vanasse dans Après

« Karine Vanasse, Kathleen Fortin et Steve Laplante sont incroyables dans Après. Tous les acteurs de cette série-là sont majestueux. Karine Vanasse traverse une palette d’émotions complètement hallucinante, mais son jeu est tellement petit, tout en retenue et à la fois très juste. Ça m’épate ! Avec un regard, on comprend tout le désarroi qu’elle vit. […] La direction photo est sublime et l’histoire est bien écrite, touchante et captivante. Vraiment un coup de cœur ! »

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv

Big Brother Célébrités, 2e saison

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Big Brother Célébrités

« Cette année, l’un de mes meilleurs amis, Martin Vachon, fait partie de l’aventure. Je suis donc incapable de manquer un seul épisode ! Je suis aussi Guylaine Guay (avec qui je fais de la radio). Je trouve que la saison est partie en force et qu’elle est encore plus captivante que la première jusqu’à maintenant. Au troisième épisode, ça pleurait et il y avait des alliances. On est passé de la première vitesse à la quatrième. Le jeu des alliances, vivre avec autant de colocs, les défis du veto… Je suis complètement accro. »

Du dimanche au jeudi, à 18 h 30, sur Noovo

Gazebo

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marie-Soleil Dion, Louis-Olivier Mauffette et Mathilde Boucher dans Gazebo

« Dans cette fiction, on suit la vie de Marie-Soleil Dion et de son chum, Louis-Olivier Mauffette, qui déménagent loin de la ville avec leur famille. C’est absurde à souhait, tellement bien écrit et vraiment très drôle. Ce sont de courts épisodes de 10 minutes où j’ai souvent ri très fort. Je croise les doigts pour que ça devienne une série à Radio-Canada en format 30 minutes. Marie-Soleil Dion est tellement bonne et drôle dans cette série-là. Ça ne ressemble à rien d’autre. C’est comique, original et d’une efficacité redoutable ! »

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv