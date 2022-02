Pier-Luc Funk et Catherine Brunet dans Pour toujours, plus un jour

Certes, il y a les classiques : Émilie et Ovila (Les filles de Caleb), Ross et Rachel (Friends), Marc et Suzie (Lance et compte)… Mais pourquoi toujours remonter la ligne du temps pour nommer des histoires d’amour inspirantes ? Aujourd’hui, quels couples font battre le cœur des téléspectateurs ? Pour répondre à cette question, nous avons sondé un public averti : des auteurs de séries.

Marc-André Lemieux La Presse

Delphine et Chuck (Pour toujours, plus un jour)

Simon Boulerice parle d’un couple « émouvant ». Et pour cause. Dans cette comédie dramatique signée Guillaume Girard, Chuck (Pier-Luc Funk) apprend qu’il va mourir. Mais au lieu de broyer du noir, il décide de profiter à fond de chaque instant avec Delphine (Catherine Brunet), sa copine. « Pier-Luc Funk me touche beaucoup en jeune premier atypique, souligne l’auteur de Six degrés. J’aime aussi Catherine Brunet. On sent leur grande complicité. J’aime qu’ils gardent une forme de ludisme dans leur relation, même s’ils font face à l’adversité la plus totale. J’aime quand l’amour est mâtiné de moqueries tendres. »

Noovo et Crave

Justin et Flavie (Les bracelets rouges)

PHOTO FOURNIE PAR TVA Noah Parker et Audrey Roger dans Les bracelets rouges

N’en déplaise à Félix (Anthony Therrien), Sylvie Lussier et Pierre Poirier (5e rang) souhaitent que Flavie (Audrey Roger) finisse avec Justin (Noah Parker), le hockeyeur atteint d’un cancer des os. L’adaptation québécoise du feuilleton espagnol, qui relate l’amitié improbable entre sept adolescents hospitalisés, plaît beaucoup au duo de scénaristes. « C’est bien joué, c’est bien écrit, ça fonctionne, résume Pierre Poirier. Quand je regarde Flavie et Justin, je revois mes premières amours, quand t’as un paquet d’émotions et d’hormones qui surgissent en même temps. C’est un couple naissant, ils ont déjà plusieurs obstacles à surmonter, mais j’ai hâte de voir s’ils vont y arriver. »

TVA

Carole et Jean-Pierre (Entre deux draps)

PHOTO ÉVA-MAUDE TARDIF-CHAMPOUX, FOURNIE PAR NOOVO Martin Drainville et Micheline Bernard dans Entre deux draps

Campés par Micheline Bernard et Martin Drainville, Carole et Jean-Pierre profitent d’un temps de glace beaucoup plus élevé cet hiver dans Entre deux draps. Marie-Andrée Labbé (Sans rendez-vous, Trop) salue cette « promotion ». « Ils sont formidables ! Oui, ils sont souvent en conflit. Oui, je sens qu’il y a un peu d’âgisme. Oui, les traits sont gros... Mais j’y crois. Martin Drainville et Micheline Bernard sont merveilleux. Ils sont attachants, charmants, cool et sexy. Je pourrais prendre des demi-heures complètes juste d’eux autres ! »

Noovo

Marianne et Connell (Normal People)

PHOTO FOURNIE PAR BBC ONE Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal dans Normal People

« Pour moi, c’est la plus belle illustration d’une relation amoureuse au petit écran depuis des années », affirme Marie-Andrée Labbée. L’auteure de Trop a adoré Normal People (en français, Des gens normaux), cette adaptation d’un roman à succès de Sally Rooney qui retrace – sur plusieurs années – la relation entre deux connaissances du secondaire : Connell (Paul Mescal), le sportif populaire et timide, et Marianne (Daisy Edgar-Jones), la petite fille de riche au sale caractère. « Ils sont constamment désynchronisés, mais on ne perd jamais le lien qui les unit. C’est écrit avec doigté. C’est incarné par des acteurs formidables. C’est la perfection. »

ICI Tou.tv Extra ; Amazon Prime Video

Simon et Jean-Pascal (Entre deux draps)

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Antoine Pilon et Simon Pigeon dans Entre deux draps

Le premier, campé par Antoine Pilon, est chef cuisinier. Le second, défendu par Simon Pigeon, est attaché politique. Ensemble, ils forment l’un des couples les plus rafraîchissants du petit écran, estime Michel D’Astous (L’homme qui aimait trop, L’heure bleue). « On sent qu’ils ne sont pas dupes des travers de l’autre. Ils questionnent beaucoup leurs choix, leurs manies. Mais c’est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. » Simon-JP n’est pas l’unique tandem d’Entre deux draps que Michel D’Astous apprécie. L’auteur et producteur salue également la paire composée de Lydia (Virginie Ranger-Beauregard) et Antoine (Pier-Luc Funk). « C’est une série vraiment, vraiment bien écrite. Avec finesse. C’est moderne. Ça sort des clichés habituels : la fille Germaine, le gars soumis. Ça nous amène ailleurs. »

Noovo

Valérie et Simon (Lâcher prise)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sophie Cadieux et Jean-Moïse Martin dans Lâcher prise

Campés par Sophie Cadieux et Jean-Moïse Martin, Valérie et Simon ont marqué Catherine-Anne Toupin. Coauteure de Moi non plus ! avec Karina Goma, l’actrice se rappelle notamment une scène durant laquelle l’héroïne de Lâcher prise danse sur It’s Oh So Quiet de Björk aux abords d’une fontaine dans un parc. « C’est quelque chose qu’on n’a pas vu souvent au Québec. C’était magnifique. Elle exprimait tout ce qu’elle ressentait sans dialogue. Ça parlait directement à notre cœur. Isabelle Langlois [l’auteure de Lâcher prise, Rumeurs et Mauvais karma] est vraiment la reine des comédies romantiques au Québec. »

ICI Tou.tv Extra

Bette et Tina (The L Word)

PHOTO FOURNIE PAR SHOWTIME Laurel Holloman et Jennifer Beals dans The L Word

Dix ans après The L Word (en français, Elles), série du réseau américain Showtime décrivant les amours d’un groupe de femmes lesbiennes de Los Angeles, Bette (Jennifer Beals) et Tina (Laurel Holloman) ont refait surface en 2019 dans The L Word : Generation Q. Et de nouveau, la magie a opéré pour Marie-Andrée Labbé. « Elles sont passées d’amoureuses passionnées à couple brisé, d’ex-blondes en chicane à amantes secrètes. Elles ont repris sous nos yeux, elles sont devenues mamans, puis un couple de mamans séparées et complices. Et toujours, cette tension sexuelle, inégalée à ce jour. » En tant que femme lesbienne, la scénariste derrière Sans rendez-vous affirme s’être reconnue dans Bette et Tina, une chose qui arrive trop rarement quand elle regarde la télévision.

Crave

Randall et Beth (This Is Us)

PHOTO RON BATZDORFF, FOURNIE PAR NBC Susan Kelechi Watson et Sterling K. Brown dans This Is Us

Un long fleuve tranquille, la relation entre Randall (Sterling K. Brown) et Beth (Susan Kelechi Watson) ? Au contraire. Entre deux grossesses, une adoption, une incursion en politique, un déménagement et plusieurs petits (et grands) conflits familiaux, leur union a peut-être vacillé, mais elle n’a jamais cédé. « J’aime beaucoup leur humour », précise Julie Hivon (Alertes). La scénariste salue le travail des auteurs de This Is Us (Notre vie), qui haussent la barre. « Souvent, on présente les couples avec enfants comme des couples un peu plates, mais avec eux, ça n’a jamais été le cas. Oui, ça fait longtemps qu’ils sont ensemble, mais oui, ils continuent d’être intéressants et surprenants. »

NBC et Netflix

Dominic et Félix (Fragile)

PHOTO PIERRE CREPO, FOURNIE PAR ICI TOU.TV EXTRA Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin dans Fragile

Bien qu’il qualifie Dominic et Félix de « couple mal assorti », Simon Boulerice a adoré suivre leurs traces dans Fragile. Plus récente offrande de Serge Boucher (Feux, Aveux), cette série de 10 épisodes dépeint la connexion singulière entre deux hommes provenant de milieux très différents : Félix (Marc-André Grondin), un ex-détenu ayant grandi au sein d’un clan riche et influent, mais dysfonctionnel, et Dom (Pier-Luc Funk), un mécanicien issu d’une famille modeste, mais aimante et tissée serré. « C’est l’une des plus belles histoires de prémisses d’amour que j’ai vues à la télévision québécoise », dit l’auteur de Six degrés.

ICI Tou.tv Extra

Huguette et Gaétan (C’est comme ça que je t’aime)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marilyn Castonguay et François Létourneau dans C’est comme ça que je t’aime

Mariés depuis une dizaine d’années et parents du petit Martin, Huguette (Marilyn Castonguay) et Gaétan Delisle (François Létourneau) ont beau s’être transformés en bandits pour pimenter leur vie, ils forment le couple fictif préféré de Marie-Hélène Lebeau-Taschereau. « À l’écran, j’aime les relations à sens unique, déclare l’auteure du Pacte à Télé-Québec. Je trouve qu’il y a quelque chose de beau là-dedans. Gaétan, c’est un mari extrêmement maladroit qui tient sa femme pour acquise, tandis qu’Huguette, on sent qu’elle ne l’aime plus du tout, qu’elle se sent coincée, qu’elle veut s’affranchir. Pour François Létourneau, ça demande une grande forme de courage de s’écrire un rôle de chum aussi pathétique. Et Marilyn Castonguay est une comédienne fabuleuse. »

ICI Tou.tv Extra