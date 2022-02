Une série intitulée Blade Runner 2099 est en préparation. Elle serait diffusée par Amazon, a révélé vendredi le magazine Variety.

Alexandre Vigneault La Presse

L’action se déroulera 50 ans après Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve et lancée en 2017 et 35 ans après le film de Ridley Scott inspiré par le roman Do Androids Dreams of Electric Sheeps ? (Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?) de Philip K. Dick.

Ridley Scott agira comme producteur exécutif avec la scénariste Silka Luisa. Variety n’a aucune information quant au synopsis de la série à venir, mais rappelle que le réalisateur du Blade Runner original avait toutefois dit à la BBC l’automne dernier que le scénario de l’épisode pilote était déjà écrit.

Cette série, avec des acteurs en chair et en os, fera suite à une autre, animée celle-là, campée en 2032. La distribution de Blade Runner 2099 demeure inconnue à l’heure actuelle.