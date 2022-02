Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Sur demande : Cheer

Sur papier, la série documentaire Cheer n’avait pas grand-chose pour nous plaire. Une incursion dans l’univers du cheerleading aux États-Unis ? Bof. Mais en moins de temps qu’il en faut aux filles de Navarro pour réaliser une double vrille au sommet d’une pyramide, on est devenu accro. Car Cheer est beaucoup plus qu’une version vérité du film pour ados Bring It On (Le tout pour le tout). On parle de montagnes russes émotionnelles mettant en vedette de jeunes athlètes charismatiques, dévoués et résilients… sans compter leur coach, l’irréductible Monica, surnommée « La reine », une passionnée jusqu’au bout des ongles. Sortie le mois dernier, la deuxième saison renferme un nombre impressionnant de rebondissements.

Sur Netflix

La valeur sûre : Star Académie — la quotidienne

PHOTO FOURNIE PAR TVA Star Académie — la quotidienne

Oui, les galas du dimanche de Star Académie rallient davantage de téléspectateurs, mais ce qu’on préfère, ce sont les bilans du lundi, quand Lara Fabian décortique au scalpel — mais avec beaucoup de « bienveillance » — chacun des numéros. On aime entendre la directrice dire « les vraies affaires » aux candidats. Car trop souvent, ce genre d’émission se transforme en surenchère de superlatifs élogieux. « Tu étais extraordinaire ! » « Tu m’as donné des frissons ! » « C’était parfait ! » Lundi dernier, Lara Fabian s’est même montrée critique envers elle-même quand elle s’est vue danser bizarrement derrière, pendant qu’on reprenait You’re Still the One de Shania Twain. Son plaidoyer sur l’importance du français était également senti. Voyons voir s’ils seront nombreux à suivre ses consignes au cours des prochaines semaines…

À TVA, du lundi au jeudi à 19 h 30

Le coup de dé : Vivre : le spectacle spectral de Klô Pelgag

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Vivre : le spectacle spectral de Klô Pelgag

Qu’on adore ou qu’on déteste, on doit saluer l’audace de Klô Pelgag. Dans cette émission musicale, la gagnante du Félix de l’auteure-compositrice de l’année au dernier gala de l’ADISQ nous mène au cœur d’un univers coloré, fantaisiste et décalé : le sien. Pendant près d’une heure, la chanteuse nous présente un concert qu’elle n’aura probablement jamais la chance d’offrir sur scène tellement sa mise en scène est éclatée. Épaulée par 3 choristes et 11 musiciens, dont le quintette de cuivres du Montréal Horn Stars, elle propose 11 extraits de l’album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (2020) et revisite deux chansons tirées de L’étoile thoracique, son précédent opus paru en 2016. La réalisation du spectacle est signée Laurence Baz Morais, qui était également derrière l’objectif pour l’excellent Show blizzard signé Cœur de pirate, présenté en janvier. Et gardez l’œil ouvert pour Roy Dupuis.

À Télé-Québec, vendredi à 22 h. Également offert à telequebec.tv.

Le docu : L’Ordre du temple solaire

PHOTO FOURNIE PAR VRAI L’Ordre du temple solaire

Ceux qui étaient en âge de lire les journaux s’en souviennent. Au milieu des années 1990, la secte qui faisait la manchette, c’était elle : l’Ordre du temple solaire. Avec des ramifications en France, en Suisse, ainsi qu’au cégep, ce groupe fondé par Luc Jouret et Jo Di Mambro s’est fait connaître pour ses suicides collectifs, dont celui à Morin-Heights, en septembre 1994, dans un chalet incendié. Ce jour-là, cinq personnes ont été trouvées mortes. Produite par Attraction Images (La vie après la DPJ, Léo-Paul Dion : Confessions d’un tueur), cette série documentaire de six épisodes d’une heure présente les évènements menant aux différents massacres par l’entremise d’entrevues (journalistes, témoins, survivants) et d’images d’archives.

Sur Vrai, dès mardi