Un documentaire sur les coulisses de And Just Like That

Les fans de la série And Just Like That ne resteront pas sur leur faim bien longtemps puisqu’ils auront droit, dès jeudi, à un documentaire sur les coulisses de la suite tant attendue de Sex and the City.

Laila Maalouf La Presse

Le documentaire sera mis en ligne de concert avec le 10e et dernier épisode, le 3 février.

La bande-annonce montre notamment Sarah Jessica Parker, interprète de la célèbre Carrie Bradshaw, s’adresser directement à la caméra : « Même après 23 ans, je suis excitée. Terrifiée et excitée. » Les fans auront également droit à une incursion privilégiée dans la garde-robe des stars.

Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman et Sarita Choudhury seront aussi du documentaire. Chris Noth, accusé d’agressions sexuelles en décembre dernier, semble toutefois en avoir été écarté.

On y voit par ailleurs brièvement l’acteur Willie Garson, qui a succombé à un cancer en septembre dernier. On ignore cependant si l’absence de Kim Catrall sera évoquée au cours des entretiens prévus avec Kristin Davis, Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon.

La série And Just Like That est diffusée sur Crave et HBO depuis le 9 décembre dernier.