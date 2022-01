We Need to Talk About Cosby

De papa de l’Amérique à agresseur sexuel

Condamné et emprisonné pour agression sexuelle avant d’être libéré par la Cour suprême de Pennsylvanie, l’humoriste et acteur Bill Cosby, surnommé le papa de l’Amérique, a été accusé par plus de 60 femmes. Dans une série documentaire lancée à Sundance et diffusée dès dimanche sur Showtime et Crave, le cinéaste W. Kamau Bell documente cette histoire aux relents de film d’horreur.