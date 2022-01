(Los Angeles) Une juge de Los Angeles a jugé recevable la plainte déposée contre Netflix par la Géorgienne Nona Gaprindachvili, légende des échecs soviétiques qui accuse la plateforme de l’avoir dénigrée de manière sexiste dans sa série à succès The Queen’s Gambit (Le jeu de la dame).

Agence France-Presse

La championne géorgienne réclame 5 millions de dollars à Netflix au titre des dommages et intérêts.

Dans la série, un personnage affirme que la championne géorgienne « n’a jamais affronté d’hommes » en compétition, contrairement à l’héroïne fictive de The Queen’s Gambit, l’Américaine Beth Harmon interprétée par Anya Taylor-Joy.

Cette allégation visant Mme Gaprindachvili « est manifestement fausse, ainsi que grossièrement sexiste et dénigrante », précise la plainte déposée en septembre dernier par la championne, aujourd’hui âgée de 80 ans.

La plainte rappelle que Mme Gaprindachvili, devenue en 1978 la première femme grand maître d’échecs de l’histoire, avait déjà affronté des dizaines de joueurs masculins de premier plan en 1968, année où The Queen’s Gambit est censé se dérouler.

Netflix s’était défendue d’avoir voulu offenser la championne et assuré dans un communiqué avoir « le plus grand respect pour Mme Gaprindachvili et son illustre carrière ».

La plateforme avait toutefois à l’époque jugé cette plainte sans « aucun fondement », plaidant qu’il s’agit d’une œuvre de fiction protégée par la Constitution américaine et son premier amendement qui garantit la liberté d’expression.

Dans une décision prononcée jeudi, la juge californienne Virginia Phillips a estimé qu’une œuvre de fiction n’était pas à l’abri de poursuites pour diffamation si elle portait atteinte à des personnes réelles.

Née en 1941 à Zougdidi, dans l’ouest de la Géorgie, Nona Gaprindachvili joue aux échecs depuis l’âge de 13 ans.

Elle a remporté le Championnat du monde féminin à 20 ans et a défendu son titre avec succès à quatre reprises, avant de perdre sa couronne en 1978 face à une autre Géorgienne de 17 ans, Maïa Tchibourdanidzé.

Lors de sa diffusion, The Queen’s Gambit avait battu des records avec 62 millions de vues dans le monde en l’espace de quatre semaines et a remporté onze Emmy Awards.