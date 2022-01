Les petits tannants

Attachants petits tannants

Certains trichent, d’autres inventent des histoires ou encore sont prêts à tout pour remporter un Pop it. Peu importe leur façon de jouer, ils ont en commun d’être attachants et de déclencher les rires chez les nombreux téléspectateurs qui les ont adoptés. La Presse a rencontré deux petits tannants… et un plus grand.