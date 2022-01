Qu’est-ce qui cloche avec And Just Like That ?

Elles étaient très attendues, Carrie, Miranda et Charlotte. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le fait de retrouver nos trois amies new-yorkaises en ces temps moroses. Mais And Just Like That déçoit de nombreux fans et la série est vivement critiquée depuis son lancement en décembre. Pourquoi ? Des fans et des spécialistes se prononcent.