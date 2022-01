Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à suivre.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Les imposteurs

Ce nouveau talk-show ludique animé par Rachid Badouri rappelle les belles années des Détecteurs de mensonges. À chaque émission, l’humoriste s’entretient avec trois artistes en suivant des plans d’entrevue parsemés de faussetés. Ces derniers n’ont qu’une mission : empêcher l’animateur de démêler le vrai du faux, quitte à improviser des histoires. On avait été agréablement surpris en assistant au tournage d’une émission, l’automne dernier. On n’a pas été déçu un regardant cette première, à laquelle Mélissa Bédard, P-A Méthot et Arnaud Soly participent. Au visage de quel invité Gérard Depardieu a-t-il déjà craché ? Vous l’apprendrez ce lundi soir…

Noovo, lundi à 20 h

Le retour : La vraie nature

PHOTO FOURNIE PAR TVA Jean-Philippe Dion anime La vraie nature.

Après deux ans d’absence, l’émission d’entrevues à cœur ouvert de Jean-Philippe Dion reprend du service. Dans un tout nouveau chalet situé à Sutton, l’animateur recevra des personnalités plutôt hétéroclites, dont Sam Breton, Chantal Fontaine, Régis Labeaume, Mado Lamotte, Nathalie Simard, Lise Watier, Marjo, Guillaume Latendresse et Jean-Philippe Wauthier. Le trio du premier épisode sera composé de Karine Vanasse, Monique Jérôme-Forget et Simon Boulerice. D’après la bande-annonce de trois minutes qu’on peut trouver sur l’internet, cette quatrième saison s’annonce — sans surprise — riche en confessions, ainsi qu’en émotions.

TVA, dimanche à 21 h (après Star Académie)

La valeur sûre : Dans les médias



ROSALIE-ANNE LAVOIE-BOLDUC François Létourneau est l’invité de Marie-Louise Arsenault à Dans les médias.

Piloté avec aplomb par Marie-Louise Arsenault, ce magazine d’affaires publiques continue d’offrir, semaine après semaine, des discussions qui suscitent la réflexion. Enregistrée l’automne dernier, cette « spéciale humour » perpétue cette tradition. L’entrevue avec l’auteur et acteur François Létourneau (C’est comme ça que je t’aime, Les invincibles) s’avère particulièrement intéressante, notamment lorsqu’il aborde l’écriture dramatique en 2022 : l’autocensure, ce qu’on ose et n’ose plus dire, la culture du bannissement, etc. Oui, certains collaborateurs de l’émission aiment beaucoup (trop ?) s’écouter parler, mais puisqu’on prend aussi plaisir à entendre ce qu’ils ont à dire, on pardonne plus facilement.

Télé-Québec, mercredi à 21 h

Le coup de dés : Culturama

PHOTO ARTV Chantal Lamarre anime Culturama.

Chantal Lamarre pilote cette nouvelle émission culturelle hebdomadaire qui promet de parler de musique, de cinéma, de télévision, de danse, de bande dessinée, de mode et d’arts visuels. Pour réaliser cette tâche, l’animatrice sera entourée d’un groupe de « complices » (selon les termes du communiqué) qui comprend Émilie Bibeau, Fanny Britt, Laurent Paquin, Yves Pelletier, Mathieu Quesnel, Guillaume Corbeil et Thomas Leblanc. Il s’agit d’une production de Zone3, la boîte derrière Deuxième chance et Like-moi.

ICI ARTV, vendredi à 20 h