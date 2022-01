Les séquences déjà filmées de la série And Just Like That dans lesquelles apparaissait Chris Noth ont été retirées à la suite d’accusations d’agressions sexuelles formulées à l’endroit de l’acteur par quatre femmes.

Chris Noth retiré de la suite de Sex and the City

Chris Noth, connu pour le rôle de Mr. Big, n’apparaîtra pas dans l’épisode final de la série And Just Like That, suite de Sex and the City diffusée par HBO Max, rapporte Variety. Le retrait des séquences déjà filmées survient dans la foulée d’accusations d’agressions sexuelles formulées à l’endroit de l’acteur par quatre femmes.

Alexandre Vigneault La Presse

HBO Max n’a pas commenté les informations de Variety et l’acteur nie les accusations lancées à son endroit.

Alerte au divulgâcheur : Chris Noth décède dès le premier épisode de And Just Like That, mais devait revenir pour la finale de la série dans une scène fantaisiste rappelant son passé avec Carrie Brashaw (Sarah Jessica Parker). Il semble que la production ait jugé que l’émission pouvait se passer de cette scène dans le contexte actuel, selon Variety.

Chris Noth a perdu d’autres engagements professionnels depuis que des accusations de viol et d’attouchements ont été formulées à son endroit. Les trois actrices principales de la série And Just Like That ont conjointement déclaré soutenir les femmes concernées dans cette affaire.