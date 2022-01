Encore une fois, le Bye bye s’est imposé comme le rendez-vous incontournable de l’année. Mais l’émission pilotée par Simon-Olivier Fecteau a-t-elle sauvé votre fin d’année comme elle l’a fait pour notre chroniqueur Hugo Dumas ? Voici notre analyse (pas du tout scientifique) du coup de sonde lancé à nos lecteurs.

Ça passe !

Le Bye bye ne sera plus le Bye bye quand il aura cessé de diviser… Néanmoins, une majorité de lecteurs qui ont répondu à notre appel à tous ont aimé, voire adoré, l’édition concoctée par Simon-Olivier Fecteau et son équipe. Parmi les 208 répondants favorables à l’émission, une bonne vingtaine l’ont décrite comme l’un des meilleurs Bye bye depuis longtemps, voire comme l’un des meilleurs tout court. « C’était réalisé avec intelligence ! […] C’est un Bye bye qui a fait du bien. Le meilleur ever, et j’ai 52 ans ! », nous a écrit Hélène Ruel. « Ouverture endiablée qui a mis la table à une émission festive. Le rythme était bon et très peu de moments (à peine) faibles. […] Les sketchs étaient peaufinés, le tout soutenu par des acteurs au sommet de leur art. […] Simon-Olivier Fecteau a trouvé la recette du succès », a indiqué un autre lecteur, Mario Guérin. De nombreux répondants ont signalé à quel point l’émission (et la soirée du 31 à ICI Radio-Canada Télé en général) leur avait fait du bien en cette fin d’année difficile. « J’ai oublié complètement Omicron », a résumé Manon Théroux.

Une distribution de haut vol

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’apparition de Patrick Huard en Dan Marino de Dégât Fitness a fait mouche.

Les lecteurs qui ont apprécié l’émission (et même les plus critiques) ont louangé le travail des comédiens et les apparitions-surprises qui ont parsemé l’édition 2021. Chez les comédiens « réguliers », c’est sans surprise Guylaine Tremblay qui s’attire le plus d’éloges, notamment pour son imitation de Guillaume Lemay-Thivierge. « La nouvelle Dodo des Bye bye ? », demande Gil Duhamel. Sarah-Jeanne Labrosse a elle aussi donné une performance remarquée selon plusieurs répondants, notamment pour son incarnation d’Hubert Lenoir. Parmi les invités, Patrick Huard a fait mouche dans sa personnification de Dan Marino, du gym Dégât Fitness (même certains répondants qui ont détesté le Bye bye ont salué son sketch). Plusieurs lecteurs ont souligné le plaisir qu’ils avaient pris à revoir Claude Legault (« exceptionnel en Denis Coderre », estime Danyelle Barrette). Et si les Martin Matte et Bruno Blanchet ont déridé la compagnie, le retour de Rock et Belles Oreilles au Bye bye a divisé les répondants (qui s’en surprend ?).

Vulgarité et sacres

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le sketch de Monsieur Patate, avec sa longue énumération d’organes génitaux, s’inscrit dans la veine vulgaire qui a déplu aux détracteurs de l’émission.

À l’inverse, 114 lecteurs n’ont pas apprécié le Bye bye. Une bonne vingtaine d’entre eux a cité les sacres et la vulgarité pour motiver sa réponse. « Il me semble que c’est la première fois que j’entends autant de sacres à Radio-Canada. Et vous ? », a demandé le lecteur Serge Orzes. Le sketch de Monsieur Patate, avec sa longue énumération d’organes génitaux, s’inscrivait dans cette veine vulgaire qui a déplu aux détracteurs de l’émission. La parodie de James Bond avec Alec Baldwin dans le rôle principal a mal passé, s’il faut en croire notre coup de sonde. « Absolument déplacé. Est-ce vraiment drôle une personne décédée, un blessé et un acteur complètement défait par un geste incontrôlable ? », a demandé Jose Ranger, en référence au drame survenu sur le plateau du film américain Rust. Une quarantaine de lecteurs ont exprimé un avis plus partagé, certains préférant les autres rendez-vous télé du 31 au Bye bye. Plusieurs répondants ont déploré que le Bye bye soit devenu un « festival de publicité et d’annonces aberrant » (pour reprendre les termes d’un lecteur, Raymond Paradis). Mais même pour ceux-là, un segment diffusé pendant le Bye bye a fait l’unanimité : la publicité de Mondou ! Euh… bravo pour votre beau programme ?

Texte et compilation : Frédéric Murphy, La Presse