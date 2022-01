Télévision

The Book of Boba Fett

Le nouveau « shérif » de Tatooine

Le succès des deux premières saisons de The Mandalorian a non seulement assuré la sortie d’une troisième, mais aussi engendré une série dérivée : The Book of Boba Fett (TBOBF). Le premier de sept épisodes a été lancé mercredi dernier sur Disney+. Lumière sur l’un des personnages les plus mythiques de l’univers Star Wars.