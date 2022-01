Le succès des deux premières saisons de The Mandalorian a non seulement assuré la sortie d’une troisième, mais aussi engendré une série dérivée : The Book of Boba Fett (TBOBF). Le premier de sept épisodes a été lancé mercredi dernier sur Disney+. Lumière sur l’un des personnages les plus mythiques de l’univers Star Wars.

Pascal LeBlanc La Presse

Sur le trône de Jabba

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ Temuera Morrison et Ming-Na Wen incarnent respectivement Boba Fett et Fennec Shand.

La deuxième saison de The Mandalorian s’est conclue par un changement à la tête du crime organisé de Mos Espa, sur la planète Tatooine. Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) se sont débarrassés de Bib Fortuna, qui avait succédé à Jabba, et ont pris place sur le trône du palais du défunt Hutt. Le premier épisode de TBOBF, Stranger in a Strange Land, nous montre le tandem qui rencontre ses nouveaux sympathisants ainsi que quelques opposants. La dynamique entre les deux personnages principaux est bonne, quoiqu’un peu froide. En même temps, il s’agit d’anciens chasseurs de primes. Le rythme est assez lent et l’action, plutôt banale, mais l’ambiance « western de l’espace » fonctionne toujours aussi bien. Les moments les plus intéressants de ces 38 premières minutes sont les retours dans le temps.

Sorti du sarlaac

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ Boba Fett est parvenu à sortir des entrailles du sarlaac après sa chute dans Return of the Jedi.

Le créateur de la série et scénariste du premier épisode, Jon Favreau, et le réalisateur Robert Rodriguez résument habilement ce qui est arrivé à Boba Fett entre sa chute peu glorieuse dans Return of the Jedi et son retour triomphal dans le chapitre 14 de The Mandalorian. Finalement, sortir des entrailles du sarlaac n’a pas été l’étape la plus difficile. Laissé pour mort par des Jawas qui ont dérobé son armure, Fett en a ensuite arraché pendant un moment avec les hommes des sables qui l’ont gardé captif. Depuis, il soigne ses blessures dans des bains de bacta pour assurer sa survie. On sait qu’il a sauvé Fennec Shand d’une situation similaire, mais il faudra attendre les prochains épisodes pour savoir comment il s’est remis sur pied avant de la retrouver agonisante dans le désert.

Boba Fêtes ?

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pour un dur à cuire, Boba Fett a été créé pour une occasion des plus festives : le téléfilm Star Wars Holiday Special. Le chasseur de primes était déjà dans l’ébauche du scénario de The Empire Strikes Back, écrit en 1978 par George Lucas, mais a finalement fait sa première apparition la même année dans un court métrage animé de l’émission spéciale des Fêtes. Ses quelques scènes dans The Empire Strikes Back ont fait de lui l’un des personnages préférés des fans. Lucas a d’ailleurs avoué qu’il aurait rendu « plus excitante » la mort de Fett dans Return of the Jedi s’il avait réalisé à quel point il était populaire. Il s’est repris en dévoilant les origines du personnage dans Attack of the Clones, en 2002. On apprend qu’il est un clone de Jango Fett, lui aussi chasseur de primes, qui porte une armure de Mandalorien. Contrairement aux autres millions de clones, Boba n’est pas modifié génétiquement et Jango l’a élevé comme son fils.

À venir dans une galaxie très lointaine

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ Ewan McGregor reprendra le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la série du même nom.

En plus des six autres épisodes de TBOBF et possiblement de la troisième saison de The Mandalorian, trois autres séries tirées de l’univers Star Wars sont prévues cette année. La plus attendue est certainement Obi-Wan Kenobi, pour laquelle Ewan McGregor reprend le rôle qu’il a tenu dans la trilogie du début des années 2000. L’action se situe 10 ans après les évènements de Revenge of the Sith. Hayden Christensen revient également dans le costume de Darth Vader. Un autre retour est celui de Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, du film Rogue One. Ceux qui l’ont vu devinent qu’Andor se déroule avant celui-ci. Une deuxième saison de la série animée The Bad Batch devrait également être diffusée.

Les mercredis sur Disney+