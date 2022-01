Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté

Sans rendez-vous

L’expression « sans rendez-vous » rappelle probablement de mauvais souvenirs à ceux qui ont passé leur temps des Fêtes à faire la file devant leur pharmacie pour récupérer des tests rapides de COVID-19. Mais Sans rendez-vous, la comédie, vous fera oublier cette difficile période. Mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau en infirmière-sexologue, cette adaptation d’une websérie australienne aborde la sexualité sans tabou. C’est drôle, bienveillant (le mot tendance de 2021) et délicieusement transgressif. Bien qu’on l’ait déjà dévorée sur ICI TOU.TV Extra, on renouvelle notre ordonnance sans hésitation. Parce que deux doses, c’est bien mieux qu’une seule.

Sur ICI Télé, mercredi à 21 h

Le coup de dés

Les bracelets rouges

PHOTO FOURNIE PAR TVA Noah Parker dans Les bracelets rouges

Hormis une bande-annonce mise en ligne avant Noël, aucune image de la série Les bracelets rouges n’a filtré. Le visionnement de presse a d’ailleurs lieu ce lundi après-midi, alors qu’on attend la diffusion du premier épisode mardi soir. En d’autres termes, difficile de savoir si cette série réalisée par Yan England vaut le détour. Une chose est sûre : les extraits dévoilés laissent présager un drame sensible qui raconte le quotidien d’adolescents hospitalisés. Il s’agit d’une adaptation d’un format espagnol créé par Albert Espinosa, qui a vécu à l’hôpital de 14 à 24 ans alors qu’il combattait un cancer.

À TVA, mardi à 20 h

La spécialité

Les sœurs Dufour-Lapointe : D’un rêve à l’autre

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Les sœurs Dufour-Lapointe : D’un rêve à l’autre

Du côté des chaînes spécialisées, cette série documentaire arrive à point nommé, un mois avant l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin. Produite par KOTV (J’ai une question avec Laurent Duvernay-Tardif, Patiner droit devant avec P. K. Subban), D’un rêve à l’autre dépeint, en 8 épisodes de 30 minutes, le quotidien hors du commun de trois athlètes exceptionnelles : les athlètes olympiques de ski acrobatique Maxime, Justine et Chloé Dufour-Lapointe. La série est réalisée par Maude Sabbagh, à qui l’on doit plusieurs autres documentaires de qualité, dont Histoires de coming out, Faire œuvre utile et Face à la rue.

À Canal Vie, du lundi au jeudi à 19 h 30

Le retour attendu

Une autre histoire

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Benoît McGinnis dans Une autre histoire

Les finales à tout casser ont abondé en décembre. On pense notamment à Toute la vie, Alertes, L’échappée et District 31. Le dénouement d’Une autre histoire n’a pas laissé sa place non plus. Les moins patients ont sans doute déjà regardé la suite, offerte sur l’Extra d’ICI TOU.TV. Sans rien divulgâcher, signalons que l’action reprend immédiatement après l’altercation entre Steeve (Francis Ducharme) et Sébastien (Benoît McGinnis), alors qu’Anémone (Marina Orsini) aperçoit son fils, menotté, entrer dans une voiture de police. Qu’est-ce qui est arrivé ? Est-ce que Steeve est toujours vivant ? Est-ce que Sébastien risque la prison ? L’épisode répond rapidement à toutes ces questions.

Sur ICI Télé, lundi à 20 h