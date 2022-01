Si vous connaissez les règlements du quidditch, avez déjà goûté à de la bièraubeurre et savez ce qu’est la carte du maraudeur, vous attendiez sûrement avec impatience le jour de l’An pour regarder l’émission spéciale Harry Potter 20 th Anniversary – Return to Hogwarts. Compte rendu de retrouvailles touchantes à défaut de révélations surprenantes.

Véronique Larocque La Presse

Plongeon dans le monde des sorciers

Dès les premières images de cette émission soulignant les 20 ans de la sortie du premier film de la saga Harry Potter, on replonge dans l’univers magique qui a conquis plus d’une génération d’enfants. Sur le quai 9 ¾ de la gare de King’s Cross, à Londres, on retrouve Emma Watson, interprète d’Hermione Granger, avant qu’elle n’embarque dans le Poudlard Express en direction de la célèbre école des sorciers. Un vent de nostalgie souffle lorsqu’elle pousse les portes de la Grande Salle décorée de façon somptueuse, où elle renoue avec une dizaine d’acteurs dans une ambiance de fête.

Les célébrations font toutefois rapidement place à une succession de rencontres entre acteurs et réalisateurs, en duo ou en petits groupes, dans différents lieux mythiques du monde magique créé par J.K. Rowling. Par exemple, Daniel Radcliffe (Harry Potter) rencontre Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films, dans le bureau du directeur Albus Dumbledore, alors qu’une partie des interprètes de la famille Weasley discutent au Terrier. La banque de Gringotts compte aussi parmi les lieux qu’on redécouvre au fil des entrevues qui abordent chronologiquement les huit films de la série.

Des extraits des longs métrages, des images d’archives et des entrevues directement à la caméra complètent Harry Potter 20th Anniversary – Return to Hogwarts.

De l’enfance à l’âge adulte

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint au moment du tournage du premier film de la saga Harry Potter

Daniel Radcliffe n’avait que 11 ans lorsqu’il a chaussé les lunettes de Harry Potter. Tout comme une grande partie de la distribution, il n’était qu’un enfant. « On était des gamins. On ne pensait qu’à faire les fous. Chris Columbus a donné au tournage une ambiance de fête foraine », résume Tom Felton, qui prête ses traits au détestable Drago Malefoy.

Au fil des films, le groupe a vieilli. Ce chemin vers l’âge adulte, tant pour les personnages que pour les acteurs, est abordé de nombreuses fois dans l’émission. « The Goblet of Fire est un film centré sur l’adolescence, les premiers amours, les invitations au bal… Il reflète les moments gênants qu’on traverse à cet âge. À l’époque, on vivait littéralement les mêmes expériences », constate Bonnie Wright (Ginny Weasley) au sujet du quatrième long métrage.

Grandir en prenant part à une production d’une envergure si imposante apporte son lot d’épreuves. Emma Watson confie qu’au cinquième film, elle a songé à quitter le projet en raison de la célébrité qui l’avait rattrapée d’un coup. « Personne n’a eu à me convaincre de poursuivre », précise-t-elle toutefois, disant avoir senti le soutien des fans et de ses collègues.

Touchant trio

PHOTO FOURNIE PAR HBO Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe dans Harry Potter 20th Anniversary – Return to Hogwarts

Lors de cette émission d’une durée de 105 minutes, les moments les plus touchants sont certainement les échanges entre les interprètes des trois personnages principaux. Dès le départ, la chimie a opéré entre eux, confient-ils. Une relation d’amitié et de confiance s’est bâtie au fil des 10 années qui ont suivi. « Tous les trois, on pouvait communiquer sans se parler », résume Emma Watson. L’une de ses scènes préférées ? Celle où Hermione et Harry dansent sur du Nick Cave dans le septième film. « On se connaissait tellement bien à ce stade. Je n’aurais pas pu jouer une scène comme ça avec un autre acteur », dit-elle.

En revanche, la scène où Hermione et Ron s’embrassent pour la première fois a été difficile à tourner. « C’était censé être un baiser langoureux, mais on n’arrêtait pas de rire, raconte Emma Watson. Embrasser Rupert a été l’une des choses les plus difficiles à faire. Ça n’allait pas à tous les niveaux parce que Daniel et Rupert sont comme mes frères. »

« Nous sommes une famille, affirme Rupert Grint, quelques minutes plus tard, dans un segment particulièrement chargé d’émotion. Nous le serons toujours, ça ne changera pas. […] On a un lien très fort. »

Anecdotes divertissantes

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Helena Bonham Carter dans Harry Potter and the Half-Blood Prince



Helena Bonham Carter, alias la terrifiante Bellatrix Lestrange, offre les moments les plus divertissants de ces retrouvailles. Lors d’un échange avec Daniel Radcliffe dans un caveau de Gringotts, elle lui tend un message qu’il lui avait donné à l’époque. « Je t’adore et j’aurais aimé être né 10 ans plus tôt, j’aurais peut-être eu une chance », lit-il, gêné. « Je le garde précieusement », ajoute l’actrice.

Quelques minutes plus tard, c’est Tom Felton qu’elle fait rire en lui avouant qu’elle a volé des objets à la suite du tournage. « J’ai essayé de voler ma baguette », confie l’interprète de Drago. « Tu sais qu’elle ne fonctionne pas », plaisante alors l’actrice.

Autre anecdote étonnante ? Mike Newell, réalisateur de Harry Potter and the Goblet of Fire, s’est cassé des côtes lors du tournage. De quelle façon ? Il souhaitait montrer aux frères James et Oliver Phelps, qui prêtent leurs traits aux frères Fred et George Weasley, comment se battre. La démonstration fut un peu intense. « J’aurais dû m’abstenir », conclut le blessé.

Grande absente

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J.K. Rowling, en 2018

Tout au long de Return to Hogwarts, l’autrice des romans Harry Potter J. K. Rowling n’apparaît que dans de courts segments tirés d’une entrevue réalisée en 2019. Les conjectures sur les raisons de son absence sont nombreuses, certains dressant un lien avec les propos jugés transphobes tenus par l’autrice. Selon Entertainment Weekly, une invitation a été envoyée à J.K. Rowling, qui aurait préféré décliner l’offre.

Sur les réseaux sociaux, les fans s’attristaient de l’absence d’autres acteurs, dont Maggie Smith, interprète de la professeure Minerva McGonagall, ou encore de Michael Gambon, l’homme derrière Albus Dumbledore dans six des huit films.

Sur Crave en version anglaise avec sous-titres français. La version française sera offerte dès le 6 janvier.