Les diffuseurs rivalisent d’efforts pour vous divertir en cette période de célébrations et de repos. Voici 10 (bonnes) raisons de passer les deux prochaines semaines devant le petit écran.

Marc-André Lemieux La Presse

1. Des rafales

PHOTO DANNY T., FOURNIE PAR VRAK (À l’avant) Naïla Louidort, Marine Johnson, Etienne Galloy, Madani Tall, (à l’arrière) Lyna Khellef, Eve Lemieux et Noah Parker dans Campus

Plusieurs chaînes spécialisées profitent du temps des Fêtes pour présenter des émissions en rafale. Parce qu’il n’y a rien comme passer des heures avachi devant la télé pour sentir qu’on tire pleinement avantage d’un congé. Parmi les rafales qui valent le détour, signalons celle de Campus. Le mardi 28 décembre dès 13 h 30, VRAK diffuse les 13 épisodes du drame pour « jeunes adultes » de François Pagé (Après), qui relate le quotidien d’un groupe d’universitaires en résidence. Jusqu’au 2 janvier, Canal D propose la quatrième saison de Madame Lebrun chaque soir à 20 h. Débrouillée jusqu’au 20 janvier, Zeste rediffuse ses productions originales de l’automne comme Trois fois par jour & vous, Station Potluck et Coups de food, chaque soir à partir de 19 h.

2. Des grelots dans le bungalow

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sylvie Dumontier dans Des grelots dans le bungalow

Après Madame revient de loin et Madame veut se faire remarquer, Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier, alias Gayle et Gert Galipeau, unissent de nouveau leurs forces pour présenter ce variété-télé musical du temps des Fêtes, auquel participent également Pierre Brassard, Sonia Vachon, David Savard, Pascale Montpetit et Isabelle Vincent. Débrouillée jusqu’au 17 janvier, la chaîne parle d’un hybride entre « un pastiche d’émission de service des années 1970 » et… une fantaisie jouée et chantée « à la manière d’un film de Jacques Demy ». À défaut de savoir ce que tout ça veut dire, on peut déclarer notre curiosité piquée. À ICI ARTV, le lundi 20 décembre à 20 h.

3. Le rêve olympique

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Kim Boutin dans Le rêve olympique

Pour mettre la table en vue des Jeux olympiques de Pékin 2022, qui auront lieu du 4 au 20 février, Radio-Canada présente cette série qui relate le parcours de quelques-uns des espoirs de médaille du Québec : les patineurs de vitesse courte piste Charles Hamelin (21 décembre) et Kim Boutin (24 décembre), le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil (28 décembre), les planchistes Maxence Parrot (22 décembre) et Éliot Grondin (23 décembre), la hockeyeuse Mélodie Daoust (27 décembre), la skieuse Valérie Grenier (29 décembre) et finalement, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury (30 décembre). À ICI Télé, dès mardi à 19 h.

4. Nouveautés des plateformes d’ici

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Ève Salvail dans Dompter son dragon

Alors qu’en décembre, les chaînes traditionnelles sont habituellement avares de nouveautés, du côté des plateformes, c’est tout le contraire. Sur Vrai, le documentaire Dompter son dragon (en ligne dès mardi) avec Ève Salvail semble prometteur. Sobre depuis cinq ans, l’ex-top modèle y raconte son histoire et interviewe des gens ayant également combattu une dépendance, comme Éric Martel-Bahoeli, la chanteuse Eva Avila, l’influenceuse Lysandre Nadeau et l’acteur Sylvain Marcel. Sur ICI Tou.TV Extra, nous avons bien aimé Gazebo, une comédie écrite et interprétée par Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette qui s’amuse à flouter la frontière entre fiction et réalité. Enfin, Club illico offre Maria, une comédie dramatique réalisée par Alec Pronovost (Club Soly, Complètement lycée) mettant en vedette l’humoriste Mariana Mazza.

5. La veille de Noël à Télé-Québec

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Émilie Mandeville, Kevin Raphaël, Christian Bégin, Karine Vanasse et Jean-Marc Parent dans Y’a du monde à messe de Noël

Télé-Québec s’occupe du réveillon de Noël cette année. Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne démarreront la soirée du 24 décembre à 20 h en pilotant un Belle et Bum des Fêtes auquel participent Lisa LeBlanc, Guylaine Tanguay, Marc Hervieux, Amay Laoni, QW4RTZ et Élizabeth Blouin-Brathwaite. Christian Bégin prendra le relais à 22 h avec Y’a du monde à messe de Noël. Pour l’occasion, il sera entouré de Jean-Marc Parent, Karine Vanasse, Kevin Raphaël et Émilie Mandeville de l’organisme Dans la rue, qui vient en aide aux jeunes sans-abri. Côté musical, on nous servira Damien Robitaille, Michel Rivard et Nathalie Simard.

6. Des films oscarisables

PHOTO NIKO TAVERNISE, FOURNIE PAR NETFLIX Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans Don’t Look Up (Déni cosmique)

Décembre oblige, les films de qualité se bousculent au portillon pour sortir avant que 2021 prenne fin, histoire d’être admissibles pour gagner un Oscar. Cette année, plusieurs d’entre eux sont relayés par Netflix, dont Don’t Look Up (en version française, Déni cosmique), une comédie d’Adam McKay (The Big Short) avec une distribution cinq étoiles, incluant Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett et Timothée Chalamet. En ligne dès vendredi. Netflix offre également Tick, Tick… Boom ! de Lin-Manuel Miranda et The Power of the Dog (Le pouvoir du chien) de Jane Campion. Du côté d’Amazon Prime Video, Being the Ricardos jouit d’une rumeur favorable. Réalisé par Aaron Sorkin, ce long métrage biographique relate la relation entre Lucille Ball et Desi Arnaz alors qu’ils jouaient dans I Love Lucy, une série à succès américaine. Avec Nicole Kidman et Javier Bardem, on peut difficilement se tromper ! En ligne dès demain.

7. La veille du jour de l’An à Radio-Canada

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les comédiens du Bye bye 2021 : Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Bousaidan, Guylaine Tremblay et François Bellefeuille

Pourquoi changer une formule gagnante ? C’est probablement ce qu’a pensé la direction du diffuseur public en bâtissant sa programmation du 31 décembre. La soirée démarre à 19 h avec En direct du jour de l’An. La liste des invités de France Beaudoin demeure secrète, mais Radio-Canada promet un « méga party ». À l’année prochaine occupe la case de 20 h 30 avec Philippe Laguë, Pierre Verville, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Véronique Claveau et Benoit Paquette. À 22 h, MC Gilles, Chantal Lamarre et Jean-René Dufort livrent Infoman, et ensuite, place au Bye bye avec Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Guylaine Tremblay et Mehdi Bousaidan. De nombreux invités surprises devraient se joindre au quatuor pour revisiter 2021 en humour.

8. Festival Harry Potter

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Le trio d’acteurs au cœur des films Harry Potter : Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint

Après les retrouvailles de Friends, plus tôt cette année, une autre importante réunion se trame : celle du trio d’acteurs au cœur des films Harry Potter, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Aux côtés du réalisateur Chris Colombus, ces comédiens souligneront les 20 ans du premier long métrage, Harry Potter à l’école des sorciers, sorti en salle en novembre 2001. Le tout, à l’occasion d’une émission spéciale intitulée Return to Hogwarts, que Crave promet d’offrir en version sous-titrée en français à partir du 1er janvier. Vous n’êtes pas tout à fait dans l’ambiance ? Pas de problème, Crave propose les huit films depuis novembre, sans compter la série d’émissions spéciales Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Sur Crave.

9. Combo Les Cowboys Fringants-Cœur de pirate

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Béatrice Martin dans Un show blizzard signé Cœur de pirate

Deux grosses pointures de l’industrie musicale québécoises, deux rendez-vous uniques. À 20 h, Télé-Québec diffuse la captation du concert des Cowboys Fringants avec l’Orchestre symphonique de Montréal, donné au printemps. À 21 h 30, Cœur de pirate tient la vedette d’une émission spéciale de 90 minutes qui adopte la formule d’un talk-show (vraiment) décalé des années 1970, rires et applaudissements en canne inclus. Très enceinte, l’artiste répond aux questions souvent champ gauche de Gab Bouchard, revisite son répertoire des 10 dernières années (Crier tout bas, Comme des enfants) et chante avec Rita Baga (Ne m’appelle pas). Également au programme, un duo avec Mitsou (Dis-moi, dis-moi), un lip-sync d’Ariel Charest, et des prestations de Choses sauvages, La compagnie créole, Pierre Kwenders et Jacobus. À Télé-Québec le dimanche 2 janvier.

10. Ça commence bien l’année

PHOTO FOURNIE PAR TVA Fidèles à leurs habitudes, Julie Bélanger et José Gaudet animeront Ça commence bien l’année.

Dans Ça commence bien l’année, José Gaudet et Julie Bélanger reçoivent les têtes d’affiche de l’hiver à TVA, dont Gregory Charles, Marc Dupré, Guylaine Tremblay et Jean-Philippe Dion pour Star Académie, Fabien Cloutier pour Léo, Michel Charette, François Avard et Sandrine Brisson pour Le bonheur, Guy Jodoin pour Le tricheur, Yan England pour Les bracelets rouges, Sophie Lorain et Rachel Graton pour Portrait-robot, et Marilou pour Trois fois par jour & vous. À TVA, le dimanche 2 janvier à 19 h 30.