Vue par 58 millions de téléspectateurs, la série Emily in Paris est devenue la comédie de Netflix la plus populaire de 2020. Alors que la deuxième saison arrivera mercredi sur la plateforme, La Presse s’est entretenue avec Lucas Bravo et Philippine Leroy-Beaulieu, deux acteurs de la série.

Olivia Lévy La Presse

Signée Darren Star, créateur de Sex and the City, Emily in Paris relate les aventures d’Emily, une jeune Américaine de Chicago qui débarque en France pour travailler dans une agence de marketing de luxe. Emily, jouée par Lily Collins, vit dans un Paris de carte postale qui a été vivement critiqué, tout comme les clichés sur les Parisiens râleurs et snobs.

Pour cette deuxième saison, le choc des cultures est toujours au rendez-vous, la capitale française est encore plus splendide et Paris est la ville du triangle amoureux qui ne se résout pas. Lily rencontre Alfie, mais continue d’être séduite par son voisin Gabriel, un chef cuisinier interprété par Lucas Bravo qui n’est pas insensible aux charmes de l’Américaine.

PHOTO STÉPHANIE BRANCHU, FOURNIE PAR NETFLIX Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Lily Collins (Emily) et Lucien Laviscount (Alfie, nouveau personnage dans la saison 2)

« Il y a très souvent un triangle amoureux dans un groupe d’amis, remarque Lucas Bravo, lors d’une entrevue en visioconférence. Il y a toujours quelqu’un qui aime secrètement une autre personne, mais qui est déjà en couple avec un copain… C’est ça, l’amour, l’attirance, c’est physique. »

Cette série a révélé le comédien qui avoue nager dans la gratitude tout en gardant les pieds sur terre. Il rit quand on lui dit que de nombreuses jeunes femmes aimeraient bien l’avoir comme voisin !

La comparaison avec Sex and the City

Le magazine américain Vanity Fair a écrit que la génération X avait Carrie et Mister Big, et la génération Y, Emily et Gabriel. « Le couple d’Emily et Gabriel ne sera jamais aussi iconique que Carrie et Mister Big. C’est une autre époque, une autre dimension, mais c’est très flatteur comme comparaison. Je suis fan de Sex and the City, mais il faut rester réaliste, et j’espère ne pas finir comme Mister Big ! », s’exclame Lucas Bravo.

Dans la deuxième saison, le créateur Darren Star s’amuse beaucoup des différences culturelles entre la France et les États-Unis. « Il y a une différence culturelle colossale entre les Français et les Américains. On le vit dans la série, mais aussi sur le plateau tous les jours », observe Philippine Leroy-Beaulieu, qui incarne la méchante Sylvie, patronne française d’Emily.

Les auteurs s’inspirent d’ailleurs énormément de ce qu’ils vivent à Paris, car ils écrivent au fur et à mesure. Philippine Leroy-Beaulieu, actrice

Pour ce rôle, la comédienne dit s’être inspirée de Parisiennes qu’elle a croisées pendant son adolescence. « J’ai grandi avec une maman qui travaillait dans la mode et j’ai vu des femmes comme Sylvie. Il a été facile de m’inspirer, mais derrière cette armure de femmes implacables, il y a une grande vulnérabilité », dit-elle.

PHOTO STÉPHANIE BRANCHU, FOURNIE PAR NETFLIX Philippine Leroy-Beaulieu incarne Sylvie Grateau, patronne d’Emily, jouée par Lily Collins.

Philippine Leroy-Beaulieu pense qu’il y a, chez les Américains, une manière d’aborder la vie qui est très différente : les Américains vivent pour travailler alors que les Français travaillent pour vivre ! « On est des bons vivants, tout n’est pas une question d’argent et de profit ! C’est très marrant de voir débarquer l’équipe américaine et d’être confronté, exactement comme le personnage d’Emily, à des différences. Ils adorent tout ce qu’ils mangent ici, même les sandwichs dégueulasses. C’est bien meilleur que ce qu’ils mangent aux États-Unis ! », dit-elle en riant.

À propos de la gastronomie, Lucas Bravo croit qu’il faut moderniser un peu la cuisine française de la série qui est très « old school » et dans laquelle il cuisine des tripes. « Aïe, je suis végétarien ! J’ai des convictions comme le chef Gabriel et je vais me battre pour qu’il devienne végétarien s’il y a une troisième saison. »

Les clichés

Et que dire des clichés sur Paris ? Pour Philippine Leroy-Beaulieu, ils constituent des terrains d’exploration très intéressants pour les acteurs. « On s’amuse et on peaufine. Darren Star n’est pas dans le réalisme et il se moque autant des Français que des Américains. Les Français n’ont pas le sens de l’humour ! Ça me fait rire. Ils n’ont pas de lecture au second degré », constate-t-elle. « J’ai vécu un choc culturel quand je suis arrivée à Paris après avoir vécu pendant des années à Rome. Les Parisiens sont une espèce particulière. C’est une ville qui a une certaine vanité, mais avec un petit coup de vin rouge et un sourire, tout va bien ! », s’amuse la comédienne.

Lucas Bravo pense que tout est amplifié pour donner un côté très romancé à la série. « Un cliché naît d’une vérité, mais la série est un divertissement, tout est tourné en dérision », dit-il. « Darren Star a vécu à Paris quand il était adolescent, il parle français et pour lui, la série est un véritable hommage à Paris. » Lucas Bravo, 33 ans, est né à Nice et vit à Paris depuis maintenant 15 ans.

J’ai fait partie des gens qui critiquaient Paris. Depuis les attentats du Bataclan, l’état d’esprit des Parisiens a changé. Il y a une solidarité et je dois avouer que je n’ai jamais autant aimé Paris, et avec le regard américain, encore plus ! Lucas Bravo, acteur

Quand on leur pose la question sur ce que doivent apprendre les Américains des Français, la réponse est claire : « Plus de détente ! s’exclame Philippine Leroy-Beaulieu. Ils sont prisonniers de règles morales, ils sont très politiquement corrects. J’aime l’irrévérence, j’aime les gens qui sont en dehors des clous ! Les Américains, soit ils sont délirants, soit ils ont peur pour leur réputation. »

Lucas Bravo admire leur façon de travailler très organisée. « C’est une machine bien huilée, on sent qu’on est très bien entouré, alors qu’à la française, c’est un peu plus brouillon. »

Et ce que les Français doivent apprendre des Américains ? « Le sens de l’aventure ! Les Américains disent oui tout de suite à tout, ce qui est jouissif, car tout semble possible, tout le temps », conclut Philippine Leroy-Beaulieu.

