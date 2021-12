Le top 3 d’Hugo Dumas

Hugo Dumas La Presse»

It’s a Sin

Londres, début des années 1980. Trois jeunes gais en quête d’émancipation deviennent colocataires et découvrent leur sexualité dans une grande ville où personne ne les connaît. La fête fait rage, mais une étrange pneumonie transmise « par des oiseaux » décime la communauté homosexuelle. L’épidémie progresse et un mot finit par effrayer une génération complète : sida. It’s a Sin frappe en plein plexus. C’est dur et révoltant, mais rempli d’espoir et de solidarité. Impossible de ne pas pleurer.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Anna Paquin, Rebecca Benson et Lydia Wilson dans la série Flack

Flack

Que se passe-t-il vraiment quand une vedette, un athlète ou un politicien traverse une tempête médiatique ? La grinçante série Flack explore l’univers des relations publiques au temps de la gestion de crise. Star pop de 17 ans qui veut refaire son image ou joueur de soccer gai sur le point d’être exposé, on navigue ici entre Scandal et Ray Donovan. Les femmes qui se tuent à l’ouvrage pour chouchouter ces vedettes millionnaires ont elles aussi des vies complexes et mouvementées. Sexe, mensonge et manipulation au menu.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Cole Hauser et Kevin Costner dans Yellowstone

Yellowstone

Selon le magazine Vanity Fair, il s’agit de l’émission la plus regardée dont les médias ne parlent jamais. C’est bien vrai. Ce soap western aux accents de Succession – mais en plus conservateur – en est à sa quatrième saison et les fans en redemandent. Nous sommes au cœur du plus grand ranch familial des États-Unis, au Montana. Le patriarche (Kevin Costner) se bat sans relâche pour repousser des promoteurs immobiliers gourmands ainsi que des leaders de la communauté autochtone voisine, qui tentent de récupérer ce territoire qui leur a été volé. Pensez à Dallas, mais avec des chevaux qui galopent sur une terre poussiéreuse.

Le top 3 de Marc-André Lemieux

Marc-André Lemieux La Presse

PHOTO JASPER SAVAGE, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Karl Urban et Erin Moriarty dans The Boys

The Boys

Ce n’est qu’en 2021 que cette délicieuse satire de science-fiction a véritablement confondu les sceptiques (dont on faisait partie). Nommée dans deux catégories importantes aux derniers Emmy Awards (meilleure série dramatique et meilleurs textes), The Boys dépeint les superhéros comme des êtres corrompus, narcissiques, arrogants, pervers et violents. C’est politiquement incorrect, drôle et captivant. Certaines scènes sont tellement tordues qu’elles vous décrocheront la mâchoire. Du gros fun subversif !

PHOTO ROSS FERGUSON, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Olly Alexander et Lydia West dans It’s a Sin

It’s a Sin

Chronique d’un groupe d’amis frappés de plein fouet par l’épidémie du sida au cœur des années 1980 à Londres, cette minisérie du créateur de Queer as Folk, Russell T Davies, comporte des défauts. L’interprétation est inégale, parfois caricaturale, et l’écriture manque de finesse. Mais quand elle touche la cible, elle vole. Des mois après l’avoir regardée, certaines scènes demeurent gravées dans notre mémoire.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Nicole Kidman (à droite) dans Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers (V. F. : Neuf parfaits étrangers)

Non, ce n’est pas la meilleure adaptation d’un roman de Liane Moriarty. Cet honneur revient toujours à Big Little Lies. N’empêche. Nine Perfect Strangers surpasse n’importe quelle visite au spa. Montrant la thérapie fermée d’un groupe de personnes à Tranquillum, un centre dirigé par Nicole Kidman (ou plutôt Masha, une énigmatique gourou du bien-être), cette minisérie chorale intrigue jusqu’au dernier épisode. Signalons également la présence au générique du directeur photo québécois Yves Bélanger.

Le top 3 de Marc-André Lussier

Marc-André Lussier La Presse

Annette

Choisi pour ouvrir le 74e Festival de Cannes, Annette est une sorte de tragédie musicale mâtinée d’opéra rock, où se côtoient l’enchantement et l’étrangeté. Réalisé par Leos Carax (Mauvais sang, Holy Motors) et mettant en vedette Marion Cotillard et Adam Driver, ce long métrage a été amorcé par les frères Ron et Russell Mael, mieux connus comme étant les Sparks. La rencontre entre leur univers et celui du cinéaste se révèle ici harmonieuse.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON STUDIOS Lou de Laâge est la tête d’affiche du Bal des folles, un film réalisé par Mélanie Laurent

Le bal des folles

Premier film original français destiné à la plateforme Prime Video pour une distribution mondiale, Le bal des folles est une adaptation du roman à succès de Victoria Mas. Signant son sixième long métrage à titre de réalisatrice, Mélanie Laurent, qui partage l’affiche avec Lou de Lâage, offre ici son meilleur film, marqué autant par son contexte historique (fin du XIXe siècle) que par sa modernité. Et contribue à révéler enfin l’histoire du point de vue des femmes.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON STUDIO Nicole Kidman et Javier Bardem dans Being the Ricardos, un film d’Aaron Sorkin

Being the Ricardos

Le célèbre scénariste Aaron Sorkin (The Social Network) propose ici sa troisième réalisation. Il s’intéresse cette fois-ci au parcours de Lucille Ball, vedette incontestée de la télé des années 1950, et à son mari, Desi Arnaz. Et dresse le portrait fascinant d’une comédienne qui a pu exercer son pouvoir à une époque où peu de femmes étaient en mesure de le faire. Nicole Kidman et Javier Bardem y sont remarquables. Offert à compter du 21 décembre sur Prime Video.