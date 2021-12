Le top 3 d’Hugo Dumas

Hugo Dumas La Presse

Doute raisonnable

Fans de Fortier et d’Unbelievable sur Netflix, vous allez beaucoup aimer ce thriller policier signé Danielle Dansereau (19-2). C’est glauque, sombre et tordu. On y suit la détective Alice Martin Sommer (Julie Perreault), qui travaille pour une escouade spéciale vouée aux crimes sexuels. Avec son partenaire (Marc-André Grondin), Alice se penchera sur l’agression d’une escorte par un homme influent, ainsi que sur le viol collectif d’un cégépien membre d’une équipe de cyclisme. Portez bien attention aux détails. Tout est important.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Christine Beaulieu et Véronique Cloutier dans L’œil du cyclone

L’œil du cyclone

Christine Beaulieu a remporté un prix Gémeaux bien mérité pour son rôle de mère débordée dans cette décoiffante comédie. Les textes sont vifs et la réalisation, moderne. Dans ce créneau de type « charge mentale familiale », L’œil du cyclone bat tous ses compétiteurs. Organisatrice de mariage et mère de trois enfants, Isabelle (excellente Christine Beaulieu) réussit à peine à sortir la tête de l’eau, prise entre son ex lunatique (Patrick Hivon), sa sœur cool (Véronique Cloutier) et sa mère envahissante (Danielle Proulx). Ça se regarde d’une traite.

PHOTO ÉVA MAUDE TARDIF CHAMPOUX, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pier-Gabriel Lajoie et Karl-Antoine Suprice dans Les petits rois

Les petits rois

Découvrez l’univers de deux meilleurs amis, Julep (Pier-Gabriel Lajoie) et Adaboy (Alex Godbout), au sommet de la pyramide sociale du collège Reine-Isabella. Julep est gai et super BCBG, tandis qu’Adaboy est hétérosexuel et flamboyant. Mais la vie dorée de ces deux jeunes adultes – et de leur clique – prend une tournure inquiétante quand ils se mettent à recevoir des textos de menaces. On ne devient pas aussi populaire sans se faire des ennemis. Pour les fans de Riverdale, Elite et Pretty Little Liars.

Le top 3 de Marc-André Lemieux

Marc-André Lemieux La Presse

PHOTO KARL JESSY, FOURNIE PAR RADIO-CANADA La distribution de la série Sans rendez-vous

Sans rendez-vous

La presse internationale décrit Sex Education (de Netflix) comme une série qui traite la sexualité de manière bienveillante et sans tabou. Au Québec, Sans rendez-vous mérite tout autant – sinon plus – d’acclamations. Originale et délicieusement transgressive, cette comédie de Marie-Andrée Labbé (Trop), avec Magalie Lépine-Blondeau, raconte les tribulations des employés d’une clinique de santé sexuelle à Montréal. Cette adaptation d’une websérie australienne devrait servir de modèle aux diffuseurs qui souhaitent montrer la diversité de manière organique à l’écran, sans qu’on sente qu’il y avait des cases à cocher.

PHOTO ÈVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Zeneb Blanchet et Jade Charbonneau dans Lou et Sophie

Lou et Sophie

L’une des plus belles surprises de 2021, signée par Yannick Éthier (Le chalet, L’Académie). Pas besoin d’être un « jeune adulte » pour apprécier ce Thelma et Louise nouvelle génération, qui propose des performances inspirées de Jade Charbonneau et de Zeneb Blanchet. Devant l’objectif des réalisateurs Sandra Coppola et Félix Tétreault, ces actrices en pleine ascension campent deux adolescentes rebelles qui vivent une histoire d’amitié fusionnelle. Moins crue et explicite qu’Euphoria, Lou et Sophie n’en est pas moins vibrante. Ne reste plus qu’à souhaiter que Dolorès conduise le dynamique tandem tout droit vers une deuxième saison.

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Karine Vanasse dans Après

Après

Après l’excellente Bête noire, on doutait qu’une deuxième série à propos d’une tuerie de masse puisse nous happer autant en 2021. Erreur. Montrant une nouvelle facette du talent d’actrice de Karine Vanasse, ce drame en six épisodes de l’auteur François Pagé trace avec beaucoup de sensibilité le portrait d’une petite communauté des Laurentides frappée par l’horreur. Jamais trop lourde, Après devrait obtenir plusieurs sélections aux Gémeaux. Kathleen Fortin et Steve Laplante en sont presque assurés.