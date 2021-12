Le top 3 d’Hugo Dumas

Hugo Dumas La Presse

Succession

Probablement la meilleure série, toutes catégories confondues, des dernières années. On y suit une riche et détestable famille qui contrôle un conglomérat médiatique calqué sur celui de Rupert Murdoch (Fox News). Comme la santé du patriarche décline, ses trois enfants multiplient les coups de cochon pour lui succéder à la tête d’un empire valant des dizaines de milliards de dollars. Si vous aimez les dialogues touffus, les insultes ingénieuses et les jeux de coulisses sur fond de satire, vous allez adorer Succession, c’est vraiment brillant, drôle et malaisant.

PHOTO FOURNIE PAR HBO Jolene Purdy et Murray Bartlet dans la comédie dramatique The White Lotus

The White Lotus (V. F. : Le lotus blanc)

Gros coup de cœur pour cette série campée dans un hôtel de luxe d’Hawaii, fréquenté par des gens fortunés. Tout étincèle dans ce complexe, mais les façades s’effritent très rapidement. Coincés dans un huis clos pendant une semaine, les clients révèlent leurs pires facettes, tandis que le personnel finit par en avoir marre de ces petits bourgeois privilégiés. Il y a également un mystère à élucider à la fin du sixième épisode. Quand le superficiel se métamorphose en crise existentielle.

PHOTO FOURNIE PAR HBO Hannah Einbinder dans une scène de la série Hacks avec Jean Smart

Hacks

Il y a une humoriste expérimentée (Jean Smart), fin soixantaine, qui roule sa bosse dans un hôtel de Las Vegas depuis trois décennies. Il y a une scénariste blasée et sarcastique (Hannah Einbinder), fin vingtaine, qui commence dans le métier. Ces deux femmes n’ont rien en commun (en apparence) quand leur agent les force à travailler ensemble. Cette comédie surprenante et nuancée jette un regard perçant sur l’humour au féminin, le prix du succès, le choc des générations et la solitude. Une belle surprise. Très drôle, en plus.

Le top 3 de Marc-André Lemieux

Marc-André Lemieux La Presse

Mare of Easttown (V. F. : Easttown)

Solide. C’est le mot qu’on choisirait pour décrire non seulement ce thriller bien ficelé, loin des clichés, mais aussi pour qualifier la performance de Kate Winslet. En très grande forme, la comédienne donne énormément de relief à son personnage de détective bourrue qui tente d’élucider le meurtre d’une adolescente dans une petite ville de Pennsylvanie. Pas étonnant qu’elle ait été sacrée meilleure actrice aux Emmy Awards. Et maintenant, la question qui tue : souhaite-t-on vraiment une deuxième saison ? La première était tellement parfaite, les risques qu’on soit déçu sont accrus…

PHOTO FOURNIE PAR HBO Oscar Isaac et Jessica Chastain dans Scenes from a Marriage

Scenes from a Marriage (V. F. : Scènes de la vie conjugale)

Les cinq épisodes de Scenes from a Marriage devraient être précédés d’un avertissement : attention, cœurs sensibles s’abstenir. Non, ce remake américain d’une série suédoise d’Ingmar Bergman de 1973 ne comporte aucune séquence de violence gore. Mais voir Jessica Chastain (sublime) et Oscar Isaac (bouleversant) s’entredéchirer en paroles fait tout aussi mal. Tellement qu’on s’est même surpris à prendre une grande inspiration avant d’entamer la troisième heure. Quelqu’un sait pourquoi cette offrande de HBO n’a pas créé davantage de vagues cet automne ?

Succession

Logan, Roman, Shiv, Kendall, Conor... Les Roy ont beau former la famille la plus toxique, dysfonctionnelle et (insérer un autre qualificatif péjoratif) du petit écran, on s’était quand même ennuyé d’eux. Repoussée en raison d’une certaine pandémie de COVID-19, la troisième saison de Succession remplit ses promesses, un exploit en soi, compte tenu du dernier épisode que HBO nous avait offert en octobre 2019, au terme duquel Kendall s’achetait enfin une colonne vertébrale pour défier son père. Cette fois, la lutte de pouvoir pour déterminer qui contrôlera l’empire Waystar se transforme en véritable guerre civile. C’est cynique, grinçant et rempli de mauvais sentiments. Bref, c’est délectable.

Le top 3 de Marc-André Lussier

Marc-André Lussier La Presse

Médecin de nuit

Privé de sortie en salle au Québec en raison de la pandémie, ce troisième long métrage d’Elie Wajeman (Les anarchistes) n’en est pas moins excellent. Vincent Macaigne (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait) trouve l’un de ses plus beaux rôles en se glissant dans la peau d’un médecin qui accepte de soigner les poqués de la vie que personne ne veut voir. Entre thriller et portrait social, ce film noir met aussi en vedette Pio Marmaï et Sara Giraudeau.

PHOTO FOURNIE PAR AXIA FILMS Joakim Robillard dans Souterrain, film de Sophie Dupuis

Souterrain

Le deuxième long métrage de Sophie Dupuis (Chien de garde) fait partie des meilleurs films de 2021. Tourné dans une vraie mine à quelques centaines de mètres de profondeur, Souterrain se démarque d’abord grâce à ce portrait d’un monde inédit, mais constitue aussi une belle réussite sur le plan cinématographique. Joakim Robillard, Théodore Pellerin et James Hyndman font honneur à l’excellent scénario qu’a écrit la cinéaste, tout autant que l’ensemble de la distribution.

PHOTO FOURNIE PAR HBO FILMS Jon Hamm dans No Sudden Move (Que personne ne bouge), film de Steven Soderbergh

No Sudden Move (V. F. : Que personne ne bouge)

La filmographie de Steven Soderbergh est désormais si riche – et diversifiée – qu’il devient inévitable de penser aussi à ses plus anciens films. Produit pour la chaîne spécialisée HBO, No Sudden Move évoque notamment Ocean’s Eleven, mais aussi l’excellent Out of Sight. Mettant en vedette une distribution de haut vol, dont font partie Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour et Jon Hamm, ce film campé à Detroit dans les années 1950 se distingue grâce à son style.