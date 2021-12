Le top 3 d’Hugo Dumas

Hugo Dumas La Presse

Portrait-robot

Maryse Ferron (Sophie Lorain) dirige l’unité spéciale des crimes non résolus de la police de Montréal. Dans son équipe, il y a une talentueuse portraitiste judiciaire, Ève Garance (Rachel Graton), qui possède des pouvoirs étonnants. Non, ce n’est pas une série paranormale, mais bien une histoire policière bien ficelée. En entrant dans la tête de victimes d’actes criminels, Ève Garance les aide à se souvenir de détails bien précis, qui étaient enfouis loin, loin dans leur mémoire. Amateurs de thrillers avec touche de surnaturel, Portrait-robot est pour vous.

IMAGE FOURNIE PAR CLUB ILLICO Léo, avec Fabien Cloutier

Léo

Si vous cherchez une comédie remplie d’humanité, qui s’intéresse au vrai monde sans jamais le ridiculiser, voici le sympathique Léo (Fabien Cloutier). Léo travaille dans une usine à gâteaux de Walton, un village fictif de la Beauce. Vincent Leclerc, Hubert Proulx et Sébastien Dubé incarnent les amis d’enfance de notre Léo, qui a 40 ans et qui est célibataire au début de la première saison. Quand son meilleur ami Chabot (Steve Laplante) fonde sa propre famille, Léo décide qu’il est temps de changer sa vie routinière. Et il va y arriver, avec des hauts et des bas.

PHOTO ÈVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR CLUB ILLICO La distribution des Honorables, menée par Macha Grenon et Patrick Huard

Les honorables

La deuxième saison de cet excellent suspense judiciaire sortira le 5 janvier 2022, soit trois ans après le premier chapitre. Rafraîchissons-nous la mémoire. Dans Les honorables, la fille de 18 ans (Myriam Gaboury) de deux juges réputés (Patrick Huard et Macha Grenon) est assassinée dans un parc. Le suspect (Kevin Houle) est relâché à l’ouverture de son procès. La famille est dévastée et cherchera à se venger par des moyens pas super légaux, disons. Le système auquel les deux juges ont cru toute leur vie les a laissés tomber, et ça fait très mal.

Le top 3 de Marc-André Lemieux

Marc-André Lemieux La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO Florence Longpré dans Audrey est revenue

Audrey est revenue

Voilà une série qui détonne. Pour toutes les bonnes raisons. Brossant le portrait d’une femme qui sort d’un coma après 15 longues années, cette comédie dramatique écrite par Guillaume Lambert et Florence Longpré – et réalisée par Guillaume Lonergan (M’entends-tu ?) – permet à plusieurs acteurs injustement méconnus du grand public de briller, comme Dominic St-Laurent et Joanie Guérin. Avis aux impatients qui cherchent la satisfaction immédiate : l’action ne décolle qu’au troisième épisode. Mais ça vaut la peine de rester.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO Richardson Zéphir et Gildor Roy dans Patrick Senécal présente

Patrick Senécal présente

Non, il ne s’agit pas d’une série d’horreur. Les 10 épisodes qui composent la première saison de Patrick Senécal présente montrent que l’univers du romancier québécois est beaucoup plus vaste. Son terrain de jeu marie épouvante, fantastique et humour noir. Et tous les acteurs qui s’y trouvent semblent avoir beaucoup de plaisir à l’explorer : de Théodore Pellerin à Anne-Marie Cadieux, en passant par Gildor Roy, Éric Bruneau et Karine Gonthier-Hyndman. Suggestion maison : regardez un épisode par soir en complément de programme. Et sortez le popcorn !

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO La faille

La faille

Après une première saison de calibre supérieur, nos attentes étaient peut-être trop élevées envers cette suite de neuf épisodes, qui catapulte la sergente-détective Céline Trudeau (solide Isabel Richer) au Château Frontenac de Québec. Mais peu importe. Malgré une intrigue qui s’éparpille et quelques performances plus ou moins convaincantes, La faille demeure un thriller divertissant. Les deux derniers épisodes sont particulièrement haletants.