Sam Breton, Mariana Mazza et Alain Choquette sur le plateau de La magie des stars. La compétition revient pour une nouvelle saison de quatre émissions d’une heure, qui seront présentées mardi, mercredi et jeudi à 21 h, et dimanche à 19 h 30.

Les émissions d’automne quittant progressivement l’antenne, décembre a toujours été un mois télé plutôt difficile à cerner. Pour vous aider à mieux vous y retrouver, voici un aperçu du menu des quatre grandes chaînes généralistes au cours des prochaines semaines.

TVA

TVA propose cette semaine une grille qu’on pourrait qualifier d’« hybride », c’est-à-dire qui alterne entre programmation habituelle et programmation spéciale. Du côté des constances, on signale L’échappée et Alertes, qui proposent leurs finales automnales, La tour, Le tricheur et Bijoux de famille, qui propose jeudi une édition spéciale de Noël réunissant Jean-Michel Anctil, Pierre Hébert, Chantal Lacroix, Christine Morency, Neev et Mario Tessier.

Avis à tous ceux qui suivent Si on s’aimait avec passion : la troisième saison de l’émission a beau avoir pris fin jeudi, TVA prolonge le plaisir en diffusant cette semaine quatre émissions rassemblant les participants des deux premières saisons, soit Anyck, Fanny, Jennifer, Jonathan, Marie-Ève et Rémi (saison 1) et Amélie, Brigitte, Carlos, Gabriel, Guillaume et Sébastien (saison 2).

Du côté des inédits, TVA présente Un zoo pas comme les autres chez les grizzlis (mardi à 20 h), un épisode dans lequel Clifford et Émilie voyagent à l’autre bout du pays pour observer l’animal sauvage en pleine nature. Toujours pilotée par Guy Jodoin, La magie des stars revient pour une nouvelle saison de quatre émissions d’une heure, qui seront présentées mardi, mercredi et jeudi à 21 h, et dimanche à 19 h 30. Alain Choquette, Mariana Mazza et Sam Breton jugeront les performances de personnalités comme Joannie Rochette, Jean-François Breau, Ludovick Bourgeois et Billy Tellier.

Pour pallier l’absence de Chanteurs masqués, TVA offre dimanche prochain Le tricheur de Noël, une émission spéciale de 60 minutes avec Jean-Michel Anctil, Mario Tessier, Mahée Paiment, Charles Lafortune et Bianca Gervais.

Ensuite, les films familiaux prennent le contrôle des ondes jusqu’en janvier.

ICI Télé

PHOTO ANTOINE SAITO, FOURNIE PAR L’OSM ICI Télé diffusera un concert d’Alexandra Stréliski avec l’OSM dimanche à 20 h.

Dernier lundi « normal » de 2021 pour Radio-Canada avec District 31, Discussions avec mes parents, Une autre histoire et Nuit blanche. Les deux premières tireront leur révérence la semaine prochaine, les deux autres s’arrêtent ici.

Mardi, en l’absence de Toute la vie et de 5e Rang, Radio-Canada diffusera La parfaite victime, un documentaire dans lequel les journalistes Monic Néron et Émilie Perreault mettent en lumière les défaillances du système judiciaire en matière d’agression sexuelle. Mercredi, André Robitaille et Édith Cochrane piloteront une émission spéciale temps des Fêtes de 90 minutes des Enfants de la télé avec Ricardo, Marina Orsini, Boucar Diouf, Christine Lamer, Nathalie Simard, Joël Legendre, France Beaudoin et Yves Lambert. Jeudi, 100 génies bouclera sa troisième saison avec son traditionnel Match des étoiles (gageons que Félix y sera), et vendredi, Stéphane Bellavance animera une spéciale guignolée d’Au suivant ! avec Julie Le Breton, Kevin Raphaël, Rémi-Pierre Paquin, Guylaine Guay, Geneviève Schmidt, Paul Houde et Sébastien Diaz.

Les cases horaires délaissées seront comblées par quelques émissions uniques, comme Élisapie – Faire face à la musique (jeudi à 21 h), un concert d’Alexandra Stréliski avec l’OSM (dimanche à 20 h) et Vous pouvez rêver, un documentaire explorant la diversité piloté par Mélissa Bédard (14 décembre à 21 h).

Signalons également le retour de Bébéatrice dimanche à 19 h 30, sans compter la présentation d’une spéciale des Fêtes des Poilus avec Mariana Mazza et Marc Hervieux (16 décembre à 19 h 30).

Noovo

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Qui sait chanter ? boucle sa première saison le 13 décembre.

Contrairement aux autres chaînes, Noovo propose une grille quasi intacte cette semaine. Grille qui renferme de nouveaux épisodes du Prochain stand-up, Un souper presque parfait, Syndics, Ça c’est drôle ! et Huissiers.

Même Occupation double dans l’Ouest poursuit sa course avec quatre ultimes quotidiennes, au cours desquelles Jay Du Temple dévoilera notamment les coulisses de L’heure de vérité.

Quant à Julie Snyder, elle clôture sa saison d’automne en compagnie de Kim Clavel, Marie-Ève Dicaire, Rosalie Vaillancourt, Marie-Soleil Dion, Ken Scott, André Robitaille, Paul Piché, Judi Richards et Yvon Deschamps.

Phil Roy demeure également en poste puisque Qui sait chanter ? boucle sa première saison le 13 décembre.

Ensuite, on peut parler d’une invasion de films de Noël. Des classiques comme Réellement l’amour (Love Actually), mais surtout, des comédies romantiques américaines de série B aux titres évocateurs, comme Un bébé pour Noël, Deux cœurs à Noël, Une bague sous le sapin et L’homme au pull de Noël.

Télé-Québec

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse animeront vendredi La soirée Mammouth 2021.

Hormis Ça vaut le coût avec Marie-Soleil Michon et Moi j’mange avec Stéphane Bellavance, les émissions habituelles de Télé-Québec sont déjà toutes en vacances.

Pour combler les trous, le diffuseur public propose notamment un documentaire en deux parties sur Pearl Harbor (ce soir et demain).

Vendredi, Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funck animent une autre Soirée Mammouth, durant laquelle le public jeunesse récompensera les personnalités inspirantes de 2021. Samedi, la troupe de cirque des 7 Doigts propose l’adaptation télévisuelle de Passagers, un spectacle qu’elle présente depuis 2018.

Sous le volet fiction, la série Le 422 reprendra l’antenne le 13 décembre. Télé-Québec rediffusera sa première saison au rythme de deux épisodes par jour (17 h 30 et 18 h). La seconde sera offerte à partir du 19 décembre.

Pour sa part, Ciné-cadeau reprend du service à partir du 11 décembre, trois fois par jour. Jusqu’au 2 janvier, une cinquantaine de films d’animation seront présentés, dont Madagascar, La guerre des tuques, Gnoméo et Juliette, Astérix et Tintin.