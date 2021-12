De gauche à droite : Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kim Cattrall, les vedettes de Sex and the City

Six saisons d’amours, de glamour et d’amitiés

De 1998 à 2004, la série télévisée Sex and the City a narré la vie de quatre New-Yorkaises dans la trentaine à la recherche du grand amour ou d’aventures dans la ville qui ne dort jamais. Retour – en vidéo – sur quelques moments forts de ces six saisons ponctuées de clins d’œil à la mode, d’innombrables rencontres et d’amitiés indéfectibles.

Laila Maalouf La Presse

Le célibat et les histoires d’un soir

Qui ne se souvient pas des multiples frasques amoureuses de la volage Samantha, des mésaventures de Carrie, de la fois où Miranda a contracté une infection transmise sexuellement ou encore des contes de fées imaginés par la romantique Charlotte ? Avec leurs personnalités uniques et leur façon différente d’aborder les relations amoureuses, elles ont brisé les stéréotypes féminins véhiculés par les séries télé de l’époque, qui montraient les femmes dans la trentaine comme étant toutes désireuses de se marier et d’avoir des enfants. Et avec leur franchise légendaire, elles ont toujours abordé entre elles sans pudeur leurs plus récentes aventures, leurs déboires conjugaux ou même des sujets comme l’avortement.

Les grandes leçons de vie

Quel est le secret d’une relation qui dure ? Comment savoir si sa dernière conquête lâchera enfin ce coup de fil tant attendu ? Et surtout, comment survivre à un cœur brisé après une énième rupture ? Les quatre célibataires ont passé un nombre d’heures incalculable à discuter de toutes ces questions cruciales sur l’amour, autour d’un Cosmopolitan ou le temps d’un brunch. Mais selon le bon ami de Carrie, Stanford, il ne suffirait pas de pouvoir en parler à ses proches : à Manhattan, il faut absolument avoir un psy pour vider son sac une fois de temps en temps !

À la mode de New York

Tenues osées, extravagantes et hyper stylées, sacs à main et chaussures de marque… Ces quatre fashionistas ont fait d’elles des icônes de la mode et des influenceuses à une époque où les réseaux sociaux n’existaient pas encore. Même si elles ont chacune leur look particulier, elles ont incarné pendant six ans de jeunes New-Yorkaises élégantes et avant-gardistes dans leurs choix vestimentaires. Mais ce train de vie a un coût : dans un épisode de la quatrième saison intitulé Ring a Ding Ding, Miranda évalue la collection de chaussures de Carrie à 40 000 $, une série de dépenses qui serait responsable de sa pitoyable situation financière.

L’amour avec un grand A

Malgré leur indépendance, leurs déceptions amoureuses et leurs espoirs déçus, les quatre amies n’ont jamais cessé de rechercher l’âme sœur. Rappelez-vous l’amour impossible entre Carrie et Mr. Big ; les hauts et les bas de la relation entre Steve et Miranda – qui finit par lui demander elle-même de l’épouser ; la réticence de Charlotte à révéler son histoire avec Harry – un homme qui ne correspondait en rien à ses standards, mais dont elle est tombée follement amoureuse. Même l’indomptable Samantha a fini par se poser avec le jeune et sublime Smith…