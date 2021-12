Plusieurs séries d’ici seront offertes sur la plateforme numérique de France Télévisions à compter du 16 décembre, en vertu d’un partenariat avec Radio-Canada.

La Presse Canadienne

Les productions offertes seront Nomades I et II, Les Simone I et II, Demain des hommes, Claire et les vieux, Félix, Maude et la fin du monde, Les petits rois, Cheval-Serpent I et II et Lâcher prise I et II.

Onze séries françaises s’ajouteront de leur côté à compter du 13 décembre à l’offre de la plateforme Extra d’Ici Tou. Tv.