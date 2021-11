La suite de Sex and the City diffusée dès le 9 décembre

La date que tous les fans de Sex and the City attendaient est enfin connue : les New-Yorkaises les plus glamour de la télé arriveront sur HBO Max ainsi que sur Crave le 9 décembre prochain, avec deux nouveaux épisodes qui seront mis en ligne simultanément.

Laila Maalouf La Presse

Les huit autres épisodes de la suite de la célèbre série, baptisée And Just Like That, seront par la suite mis en ligne à raison d’un épisode par semaine.

Cette nouvelle saison sera aussi offerte en version sous-titrée française sur Crave.

Sarah Jessica Parker retrouvera son personnage de Carrie Bradshaw et son rôle de narratrice aux côtés de ses deux meilleures amies, l’avocate Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et la galeriste Charlotte York (Kristin Davis). Mais Kim Cattrall, qui incarnait l’incomparable Samantha Jones dans la série originale, ne serait pas de la suite après des désaccords avec Sarah Jessica Parker.

Signée Michael Patrick King, la saison qui se décline en 10 épisodes suit les trois femmes dans leur amitié et leurs tribulations amoureuses alors qu’elles sont désormais cinquantenaires.

Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman et Chris Noth font aussi partie de la distribution.