Marcus Villeneuve a un automne très chargé. Le coiffeur officiel de Véronique Cloutier est la vedette de Chez Marcus, série de sept épisodes consacrée à son univers, qui commence le 3 novembre sur la plateforme Noovo.ca. Il lance également 10 tutoriels où il dévoile ses secrets pour réussir à faire de belles ondulations naturelles ou un joli chignon. Rencontre.

Olivia Lévy La Presse

Dès le premier épisode de la série, on est plongé dans la vie agitée de Marcus Villeneuve, qui coiffe des vedettes comme Jay Du Temple, Marilou et Lara Fabian. Il est aussi le coiffeur officiel d’Occupation double dans l’Ouest et participe à l’émission La semaine des 4 Julie.

« Mon quotidien ne ressemble pas à une journée comme celle-là ! », lance Marcus lors de notre rencontre. Une équipe de tournage le suit en cette journée de séance photo au studio de la photographe Andréanne Gauthier.

La plupart du temps, Marcus coiffe monsieur et madame Tout-le-Monde dans son salon de coiffure Chez Marcus, qu’il a ouvert en 2015 dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Le jeune homme vient d’ailleurs d’emménager dans un plus grand local, car il tenait à avoir un lieu plus convivial, avec une buvette.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le coiffeur Marcus Villeneuve en séance photo avec Andréanne Gauthier. Il prend la pose pour illustrer sa nouvelle série Chez Marcus, à Noovo.ca.

Je souhaite vraiment que mes clients passent un moment agréable au salon, comme s’ils venaient chez moi, ils prennent un café, un petit verre de vin, et auront envie de revenir. Marcus Villeneuve

Originaire de Saguenay, Marcus Villeneuve, aussi entrepreneur car propriétaire de son salon, est parti de rien, mais a toujours eu une passion pour la mode et les campagnes publicitaires. « Quand j’ai fait mon cours en coiffure, à Alma, je rêvais déjà d’aller coiffer à New York ! Le rêve suprême, ce serait Céline Dion ! Je suis un grand fan, alors j’aimerais bien la coiffer. »

Coup de foudre

La carrière de Marcus a explosé lorsqu’il a rencontré Véronique Cloutier, pour qui il a eu un vrai coup de foudre. « Elle est chaleureuse, tout est facile avec elle, on passe vraiment du bon temps, dit-il. Je suis conscient qu’il y a des dames de Rimouski qui viennent au salon juste parce qu’elles veulent se faire coiffer par le coiffeur de Véro. Il y a eu un vrai impact, ma vie a changé. Elle m’offre une grande visibilité. »

En entrevue téléphonique, Véronique Cloutier nous confie que Marcus est attachant, plein de talent et qu’ils partagent tous les deux le même sens de l’humour. « Il est extraordinaire ! Je l’adore ! », dit-elle.

PHOTO FOURNIE PAR MARCUS VILLENEUVE Le coiffeur Marcus Villeneuve et Véronique Cloutier

« Un coiffeur, c’est quelqu’un qui est dans notre bulle, mais encore plus pour moi, car on peut se voir plusieurs jours d’affilée, parfois pour de longues journées, de très tôt le matin à très tard le soir. On se côtoie dans toutes sortes d’états d’âme. Il y a des jours où ça va, d’autres moins où je suis fatiguée, alors c’est important d’avoir un rapport humain qui est vrai, qui est solide, où on se comprend. Alors il y a des jours où on jase moins, d’autres plus », explique l’animatrice.

Marcus comprend que les personnalités publiques comme Véro ont besoin d’être entourées de gens en qui elles ont confiance. « Je vais chez Véro, je suis plongé dans sa vie de tous les jours, il y a Louis, ses enfants. Elle a des problèmes comme vous et moi. On est complices, alors tout reste entre elle et moi, vous ne saurez rien ! », dit Marcus en souriant.

Je sais qu’il est discret, qu’il ne raconte pas ma vie à tout le monde, je lui fais entièrement confiance, c’est pour ça que notre relation est très précieuse. Véronique Cloutier, à propos de Marcus

Ses inspirations

Pour ce qui est de ses cheveux, c’est lui qui est derrière le blond doré et lumineux de l’animatrice. « On a des débats très enflammés avec Marcus sur la coiffure, dans le plaisir et les fous rires ! », dit Véro.

Marcus est très présent sur les réseaux sociaux, ce qui, pour lui, constitue une vraie carte de visite. Sur Instagram, il s’inspire aussi des coiffeurs et des coiffures des stars comme Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Ariana Grande et Heidi Klum. « Elles osent faire beaucoup de choses avec leurs cheveux, elles sont audacieuses », souligne-t-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le coiffeur Marcus Villeneuve au studio de photo d’Andréanne Gauthier. Il est avec l’équipe de tournage qui le suit pour sa série à Noovo.ca.

« Marcus a ses goûts. Il a un grand fantasme : que je porte une grande queue de cheval très, très longue, à la Ariana Grande, dit Véro en riant. Marcus est jeune ! Il est au courant de tout ce qui est hot. Il me tient au courant des tendances. Je ne veux pas avoir l’air trop jeune, mais je ne veux pas non plus vieillir plus vite que mon âge ! »

Le coiffeur regarde beaucoup les tendances en coiffure partout dans le monde. « Je vois par exemple que la plupart des grandes vedettes utilisent des perruques qui donnent une allure très naturelle, on change de couleur, de longueur de cheveux. Ça n’abîme pas les cheveux, et la personne ne passe pas une heure à se faire coiffer ! » Au Québec aussi, on utilise aussi les perruques. Mais qui ? « Ça reste un secret ! », dit-il.

« Non, je n’ai pas essayé encore la perruque, même si Marcus a voulu m’en faire porter une au gala des Gémeaux », souligne Véro.

Marcus adore sa vie à Québec rythmée par de nombreux allers-retours à Montréal. « J’ai une adjointe qui est précieuse, j’ai 10 coiffeurs au salon en qui j’ai une totale confiance. »

Et est-ce qu’il y a la marque Marcus ? « La coiffure est liée à nos humeurs et je dois dire que je suis fort sur le coup de tête ! Je fais rarement la même chose. Je vais changer avec les saisons, on va couper, faire une frange, pâlir les cheveux, les foncer. Mes clientes s’assoient, mais ne savent pas avec quelle tête elles vont sortir ! Ça fait du bien de changer de tête ! », dit Marcus.

La série Chez Marcus sera présentée sur le site de Noovo dès le 3 novembre.