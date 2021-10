Télévision

On the Verge de Julie Delpy

« Ce n’est pas la fin de notre vie à 50 ans ! »

Avec On the Verge (Sur le point), la réalisatrice et actrice franco-américaine Julie Delpy présente sa première série sur Netflix. On y suit, à Los Angeles, la vie de quatre amies dans la cinquantaine au bord de la crise de nerfs. Une série drôle et authentique, où on retrouve le regard mordant de Julie Delpy.