Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, il s’agit de Catherine-Anne Toupin, comédienne et scénariste de la série Moi non plus ! à Noovo. L’adaptation pour le cinéma de sa propre pièce à succès La meute, dont le tournage est prévu au cours de la prochaine année, sera réalisée par Anne Émond.

Marc Cassivi La Presse

Sortez-moi de moi

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Sophie Lorain dans la série Sortez-moi de moi

« J’ai bien aimé Sortez-moi de moi, qui est la série dans laquelle mon collègue Vincent Leclerc a joué et qui est produite par Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault. J’ai trouvé les textes excellents. C’est un beau suspense, hyper bien joué. Je pense que c’est le premier show francophone sur Crave. Je trouve ça vraiment tripant de penser qu’on est capables d’aller ouvrir ce marché-là. C’est vraiment important d’exploiter nos œuvres parce que notre public est restreint. Il faut pouvoir faire voyager, et ça, je trouve que cette porte qui nous est ouverte, il faut la défoncer. Bravo pour cette première incursion très réussie, qui, je crois, va faire des petits. »

Sur Crave.

Les adaptations théâtrales

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Extrait de La face cachée de la Lune, de Robert Lepage

« Quand La face cachée de la Lune a été diffusée à Télé-Québec, on n’était pas encore retournés au théâtre. Mon chum et moi, on pleurait devant notre écran. J’avais des frissons. Je m’ennuyais tellement du théâtre. Ce qui était beau dans cette adaptation-là, c’est que parfois on avait accès aux acteurs avant et juste après le spectacle. Je me revoyais dans ces moments-là. Vraiment, ça m’a bouleversée, La face cachée de la Lune. Il y a aussi eu Les Hardings et il y a plein de nouvelles adaptations qui s’en viennent, notamment Les étés souterrains avec Guylaine [Tremblay]. »

À Télé-Québec.

White Lotus

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE White Lotus

« Les deux premiers épisodes sont un petit peu plus lents, mais ça vaut vraiment la peine parce que c’est brillant. C’est une satire terrible du privilège et de la richesse blanche, dans laquelle je n’ai pas le choix de te dire que je me suis un petit peu trop reconnue ! Il y avait vraiment un coup de poing dans le plexus solaire de mon privilège blanc qui s’en va voyager dans des pays chauds moins favorisés. Cet auteur et réalisateur (Mike White) a mis le doigt là-dessus et m’a fait sentir plein d’affaires, en me divertissant et en me faisant rire, mais aussi en passant son message. »

Sur Crave.