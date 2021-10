Sortie de la bande-annonce de The Beatles : Get Back

Disney+a lancé mercredi matin la bande-annonce et l’affiche officielle de The Beatles : Get Back, une série documentaire de six heures diffusée en trois épisodes et signée Peter Jackson.

André Duchesne La Presse

Cette série, rappelons-le, plonge au cœur des séances de travail des membres du célèbre quatuor en janvier 1969 alors qu’ils planchaient sur l’enregistrement des pièces de l’album Let It Be.

Pour ce faire, Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux) a eu un accès privilégié à quelque 60 heures de séquences filmées inédites qui, à l’origine, ont été prises pour la création du documentaire Let It Be de Michael Lindsay-Hogg.

Contrairement au documentaire de Lindsay-Hogg qui dépeint une ambiance des plus lourdes au sein du groupe, Peter Jackson s’attarde à des moments plus joyeux, plus inspiré, ce qui permet d’avoir une nouvelle lecture de cette période charnière dans l’histoire du groupe.

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ L’affiche de la série

Le documentaire comprend l’intégralité du fameux concert sur le toit de l’édifice Savile Row à Londres qui fut la toute dernière prestation des Beatles devant public. On y a entendu aussi des chansons parues sur les deux derniers albums du Fab Four, Abbey Road et Let It Be.

La première diffusion du documentaire sur Disney+aura lieu les 25, 26 et 27 novembre.