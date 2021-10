Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous parlons à l’autrice India Desjardins, qui, après l’essai Mister Big ou la glorification des amours toxiques paru le printemps dernier, revient à la littérature jeunesse cet automne avec le livre-documentaire Les baleines et nous.

Véronique Larocque La Presse

The Morning Show

PHOTO ERIN SIMKIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Reese Witherspoon dans The Morning Show

« Je suis vraiment une fan de cette série, que je trouve magnifiquement bien écrite. J’ai adoré la saison 1, qui parle beaucoup du mouvement #metoo. L’émission révèle tout un milieu de travail toxique et s’interroge sur ce qu’on vit si quelqu’un de notre entourage est visé par des allégations. Est-ce qu’on reste ami avec lui ? […] La série nous permet de décortiquer le phénomène. J’aime aussi beaucoup la saison 2, mais j’ai eu un choc que les créateurs nous fassent revivre 2020. En même temps, je comprends leur décision parce que la pandémie et les nouvelles vagues de dénonciations sont interreliées. »

Sur Apple TV+

OD dans l’Ouest

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION L’animateur Jay Du Temple sur le tapis rouge d’OD dans l’Ouest

« Jay Du Temple a amené une nouvelle façon d’animer des téléréalités, avec toute sa personnalité et son humour. […] Pour moi, OD, c’est un pur divertissement, mais ça me permet aussi de faire l’observation de relations humaines. […] Pour une expérience complète, j’écoute Les ficelles, podcast féministe super intelligent qui se sert de la téléréalité pour parler d’enjeux de société. […] Toutefois, si j’avais une chose à demander à la production d’OD, ce serait de moins intervenir dans l’histoire et de la laisser évoluer de façon plus organique. C’est ce que j’aime dans L’île de l’amour, à TVA. Ça, et les commentaires de Mehdi Bousaidan, qui me font vraiment rire. »

Du dimanche au jeudi, 18 h 30, sur Noovo

Virage

PHOTO ÈVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR NOOVO Charlotte Aubin dans Virage

« J’adore les personnages féminins que crée Kim Lizotte, qui a coécrit Virage avec Marie-Hélène Lebeau-Taschereau. En fait, j’aime beaucoup ce que fait Kim (notamment Les Simone). On partage des valeurs et je suis toujours ce qu’elle fait. Ses personnages sont souvent en quête d’identité. Dans ce cas-ci, c’est une athlète olympique qui n’en peut plus. Elle a consacré toute sa vie à son sport et elle essaie de découvrir qui elle est comme femme, au-delà de l’athlète. Je trouve ça super intéressant. Les dialogues sont toujours bons et c’est très bien réalisé par Catherine Therrien. »

Mercredi, 20 h, sur Noovo