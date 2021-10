Télévision

Aventures au pays des nouvelles télévisées

Les dessous de l’info dévoilés

Les coulisses du petit écran prennent l’avant-scène cet automne. Alors qu’aux États-Unis, Apple TV+ propose The Morning Show et qu’au Canada anglais, on attend la sortie des mémoires de Peter Mansbridge, au Québec, un ancien patron de TVA et de Radio-Canada dévoile l’envers du décor dans un livre intitulé Aventures au pays des nouvelles télévisées.