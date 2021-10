Chaque lundi, une personnalité nous fait part de ses émissions coups de cœur. Cette semaine, nous parlons au comédien Antoine Pilon, qui joue dans la série Nuit blanche à Radio-Canada, dans la deuxième saison d’Entre deux draps sur Noovo et qui tourne dans l’adaptation télé du roman Manuel de la vie sauvage et dans la série Pour toi Flora, sur les pensionnats autochtones.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Succession

PHOTO FOURNIE PAR HBO Succession

« C’est du génie de production, cette série-là ! On voit souvent la grande richesse montrée à l’écran et on parle souvent de l’univers des personnes extrariches, mais jamais on ne le voit à ce point-là. Je trouve qu’on nous immerge dans cet univers de main de maître. La musique est incroyable. C’est super bien écrit et vraiment bien interprété. C’est le genre de série dans laquelle j’aimerais tellement jouer ! Même si l’histoire est campée dans la richesse new-yorkaise, l’œuvre est basée sur les relations humaines, sans artifice. »

Sur Crave

Turning Point

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Turning Point

« Je viens de terminer cette série documentaire de Netflix sur les évènements du 11 septembre 2001. On a accès à l’avènement des talibans en Afghanistan et à plusieurs évènements marquants des années 1980 et 1990 qui ont mené au 11-Septembre. On a parfois l’impression d’avoir tout vu et tout lu sur cette période, mais la série donne la parole à des intervenants qui occupaient des postes haut placés dans le gouvernement américain (Maison-Blanche, FBI, CIA), et qui parlent des bévues qui ont été commises, y compris par eux-mêmes. »

Sur Netflix

Le dernier vol de Raymond Boulanger

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Le dernier vol de Raymond Boulanger

« C’est un documentaire en quatre épisodes sur la vie de ce pilote d’avion québécois reconnu pour avoir été l’un des plus grands transporteurs de drogue des années 1980 et 1990. Il a même rencontré Pablo Escobar. Pendant des années, il a fait la pluie et le beau temps, avant de faire de la prison durant 23 ans. Quand on regarde ça, on a l’impression de voir un film de Martin Scorsese mélangé à une saison d’Omertà. C’est super bien réalisé par Sébastien Trahan et diffusé sur Crave. »

Sur Crave