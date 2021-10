Les années – et les décennies – passent, mais les distributeurs s’arrachent encore les droits de diffusion de Seinfeld. Et voilà que Netflix se lance maintenant dans l’arène en mettant en ligne sur sa plateforme, dès ce vendredi, les neuf saisons de la série culte qui a été en ondes de 1989 à 1998. Retour sur cette comédie qui a imprégné la culture populaire.

Une influence significative

Créée par l’humoriste Jerry Seinfeld et le scénariste Larry David, Seinfeld est l’une des émissions les plus influentes de l’histoire de la télévision, selon Jennifer Keishin Armstrong, autrice du livre Seinfeldia. « Il vous arrive de petits ennuis bêtes et vous pensez : ça, c’est un moment Seinfeld », a-t-elle expliqué au magazine Smithsonian à la sortie de son livre, en 2016, pour montrer comment une émission dite « à propos de rien » a tout changé. Ce qui est particulier, à son avis, c’est que la série a rallié les téléspectateurs derrière quatre personnages « terribles » qui prennent des décisions extrêmement égoïstes. « Ils font ce qu’on aurait aimé faire. C’est comme s’ils réalisaient nos fantasmes. Mais nous, on s’empêche de faire ce genre de choses parce que, autrement, on serait des personnes horribles et égoïstes », a-t-elle dit. L’autrice croit même que les personnages de Seinfeld ont ouvert la voie à toutes ces séries dramatiques très en vogue de nos jours qui mettent en scène des antihéros, puisque c’était très nouveau à l’époque de voir des individus désagréables à la télévision.

Des personnages hors normes

Nul doute que Seinfeld doit une grande partie de son succès à ses personnages distinctifs qui sont entrés dans la mémoire collective. Les principaux – l’alter ego de Jerry Seinfeld, son ami d’enfance George Costanza (Jason Alexander), son ex, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), et son voisin, Cosmo Kramer (Michael Richards) –, mais aussi les récurrents et ceux qui sont devenus légendaires après une apparition dans un seul épisode. Pensons au « nazi de la soupe » (« the Soup Nazi »), par exemple, dont l’interprète, Larry Thomas, a continué à vivre de ce rôle par la suite en l’incarnant dans de multiples productions, publicités et évènements. Si l’émission a récolté 10 Emmy Awards, entre autres prix, l’acteur Michael Richards a remporté à lui seul 3 de ces trophées à titre de meilleur acteur dans un second rôle. Même si, selon un professeur de l’école de médecine Robert Wood Johnson de l’Université Rutgers, au New Jersey, son personnage présenterait... un trouble de la personnalité schizoïde. Les personnages de Seinfeld ont d’ailleurs tous fait l’objet d’études dans le cadre d’un cours de psychiatrie créé en 2009. Les conclusions d’Anthony Tobia et de ses étudiants ? Jerry souffre de troubles obsessifs compulsifs, George est égocentrique, Elaine est incapable d’entretenir des relations durables et Newman est « très malade », avait révélé le professeur au Guardian en 2015.

Un humour sans tabou

Des boutades sur la religion, la race, l’orientation sexuelle, la masturbation, les handicaps, la contraception... aucun sujet n’était hors limites dans Seinfeld. Jusqu’à l’épisode final de la série qui a divisé les fans avec ce moment controversé où les quatre compères se paient la tête d’un homme, agressé sous leurs yeux, sans lever le petit doigt pour lui venir en aide. Jerry Seinfeld s’est d’ailleurs souvent exprimé contre la culture du « politiquement correct », notamment en 2015, lorsqu’il a dit que les étudiants qui assistaient à ses spectacles de stand-up étaient trop prompts à accoler à ses blagues les étiquettes « raciste, sexiste et préjudice ». Le blogueur du Washington Post Hunter Schwarz avait écrit à l’occasion un billet où il demandait si l’émission Seinfeld aurait pu être en ondes de nos jours sans que des pétitions réclament son annulation. « Qu’il s’agisse des gais, des chrétiens ou des malentendants, la distribution de Seinfeld cherchait juste à s’amuser, sans vouloir offenser », avait-il écrit en expliquant que ce genre d’humour subversif est une manière d’explorer et de repousser les stéréotypes.

Des expressions qui ont fait école

Pour les 25 ans de Seinfeld, en 2014, le New York Post avait répertorié 25 expressions en anglais que l’on doit à la série et qui sont encore utilisées – et pas seulement des New-Yorkais, comme le souligne l’auteur de l’article. « Yada yada », qui sert à sauter par-dessus une information sur laquelle on ne veut pas s’étendre ; ou encore « maître de son domaine », qui a été révélée lors d’un épisode (The Contest) où les quatre compères se lancent le pari de résister à la tentation de se masturber... « Were you picking or scratching ? » s’est aussi insinuée dans le langage courant en référence à un épisode où Jerry se fait prendre le doigt dans le nez. D’autres formules font désormais référence à des types de personnes (« double dipper », pour ceux qui trempent leurs chips une deuxième fois après avoir pris une bouchée ; « close talker », pour ces gens qui s’approchent trop lorsqu’ils parlent à quelqu’un ; ou « mimbo », pour désigner un homme bimbo), alors qu’un épisode a même contribué à rendre célèbre une obscure célébration familiale : Festivus. Bref, on n’a pas fini d’entendre parler de Seinfeld.