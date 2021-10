Le dernier épisode de District 31 a semé une onde de choc auprès des téléspectateurs. Et comme l’annonce Fabienne Larouche, c’est loin d’être terminé.

Marc-André Lemieux La Presse

(Alerte au divulgâcheur : si vous n’êtes pas à jour, arrêtez votre lecture ici.)

L’épisode de jeudi s’est conclu de manière tragique pour l’un des personnages phares du populaire drame policier de Luc Dionne. Tout indique qu’après avoir frôlé la mort à quelques reprises au cours des premières saisons, Stéphane Pouliot, alias Poupou (Sébastien Delorme), est allé rejoindre Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) et Jeff Morin (Luc Picard) au paradis des policiers du poste.

Après avoir découvert une cargaison de drogue dans un entrepôt qu’il croyait désert, le sergent-détective au crime organisé est tombé sous les balles de Joël Racicot (Sébastien Leblanc), un individu dans la ligne de mire du 31 pour trafic de kratom, la fameuse tisane qui tue. La scène a également confirmé ce qu’on soupçonnait depuis peu : le policier Denis Corbin (Paul Doucet) est corrompu.

Jointe au téléphone, la productrice Fabienne Larouche indique que d’autres rebondissements majeurs attendent l’auditoire la semaine prochaine. « Luc [Dionne] avait promis un électrochoc. On est dedans », déclare-t-elle.

« Poupou, c’est un imprudent depuis le début, ajoute le producteur Michel Trudeau. Il bave les motards, il prend des risques… C’est le genre de chose qui peut arriver. »

PHOTO KARL JESSY, FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Geneviève Brouillette (la lieutenante Gabrielle Simard) et Gildor Roy (le commandant Daniel Chiasson) dans l’épisode de mardi prochain de District 31.

Le sort réservé au sergent Pouliot ébranlera assurément ses collègues. On ignore toutefois de quelle manière.

« On s’en est rendu compte : depuis quelque temps, le 31 a perdu son unité, sa cohésion de groupe, signale Michel Trudeau. L’affaire de Poupou, ça pourrait les détruire, mais ça pourrait aussi les réunir. »

Étapes du deuil

Après la scène finale de jeudi, les téléspectateurs ont pris d’assaut les médias sociaux pour partager leurs impressions. Ils étaient si nombreux qu’en cours de soirée, au Canada, 2 des 10 sujets tendance sur Twitter appartenaient au drame policier. « District 31 » figurait au numéro 4, et « Poupou » au numéro 6.

Les adeptes ont encaissé le choc de différentes manières. En épluchant les gazouillis, on distinguait nettement quatre phases du deuil : beaucoup de déni (« C’est Cloutier qui a tiré les derniers coups de feu pour sauver Poupou. » / « Petit espoir : que Poupou se réveille simplement d’un mauvais rêve… » / « Veste pare-balle et faux sang »), plusieurs accès de colère (« C’est non. Juste non, Luc Dionne, NON ! » / « Je suis en tabarnak ! » / « Avec raison, les cotes d’écoute vont tomber. Ciao ! » / « J’appelle au boycott ! »), de nombreuses expressions de tristesse (« Je m’en remettrai pas avant au moins deux semaines. » / « J’ai le cœur qui saigne… Pourquoi Poupou ? » / « Vous pouvez pas faire ça… Je vais pleurer tout le week-end. ») et finalement, quelques rares exemples d’acceptation (« Chapeau Sébastien Delorme ! Poupou, tu vas tellement nous manquer. » / « Après 5 ans, vive le changement ! » / « Sébastien Delorme était authentique dans son rôle. On vient de perdre un gros morceau. »)

Sur Facebook, c’était également la folie furieuse. Moins de 24 heures après la diffusion, les images des derniers moments du SD avaient généré plus de 7000 commentaires.

Et selon notre analyse approfondie des 9000 émoticônes recensées, les fans étaient plus peinés que fâchés. Au moment d’écrire ces lignes, on comptait 64 % de petits bonhommes qui pleurent, 15 % de petits bonhommes la bouche ouverte, et 13 % de petits bonhommes rouges enragés.

Fugueuse numéro 1 en France

Jeudi, pendant qu’au Québec, District 31 dominait les cotes d’écoute avec 1 602 000 fidèles sur ICI Télé, en France, Fugueuse confirmait sa domination. Selon Médiamétrie, les 3e et 4e épisodes de l’adaptation française du drame québécois ont attiré 3 550 000 téléspectateurs sur TF1, plus que toute autre émission diffusée durant la soirée.

La semaine précédente, les deux premières heures avaient rassemblé 3 580 000 curieux.

PHOTO GILLES GUSTINE, FOURNIE PAR VEMA PRODUCTI Les stars de l’adaptation française de Fugueuse, Romane Jolly et Willy Cartier

Par ailleurs, de nombreux téléspectateurs ragent contre TF1 puisque la chaîne a annoncé qu’elle repoussait la finale de Fugueuse au 14 octobre en raison d’un match de soccer de l’équipe de France qu’elle doit présenter. La diffusion d’une bande-annonce trop révélatrice des derniers épisodes a également agacé l’auditoire.

En plus d’obtenir un succès public, la version française de Fugueuse s’avère un succès critique. Le Parisien parle d’une série audacieuse qui aborde de manière frontale un sujet qui dérange : la prostitution des adolescentes. Selon Le Point, il s’agit d’une minisérie « coup de poing » qui « frappe fort » et qui choque « via des scènes crues, directes ». Quant au Figaro, il salue le scénario « crédible », les dialogues « d’une grande authenticité », les comédiens « tous formidables » et l’« incroyable justesse de ton ».