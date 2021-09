Télévision

The Voyeurs

Un Montréal « sexy et cool » dans un film de Prime Video

Contrairement à nombre de productions américaines tournées à Montréal, qui évoquent Paris, New York ou Boston, The Voyeurs permet d’admirer la métropole québécoise dans toute sa splendeur. Thriller aux accents comiques et érotiques, offert depuis peu sur la plateforme Prime Video d’Amazon, le film met en vedette une comédienne montréalaise, Katharine King So. La Presse lui a parlé.